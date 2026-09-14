Ile Maurice: Les connexions d'Yvan Ithier passées au crible

L'arrestation d'Yvan Ithier (photo), le mercredi 9 septembre à Anse-Quitor, Rodrigues, pourrait marquer le début d'une enquête aux ramifications bien plus larges que la simple découverte d'une plantation de cannabis. Derrière le profil du pêcheur de 40 ans se dessine un réseau de relations, d'activités commerciales et de déplacements que les autorités comptent désormais examiner minutieusement.

Tout commence aux premières heures de la matinée de mercredi lorsque les policiers de l'Anti Drug and Smuggling Unit (ADSU) de Rodrigues, agissant sur la base de renseignements précis et munis d'un mandat de perquisition, se rendent au domicile d'Yvan Ithier. À leur arrivée, ce dernier est absent. Alors que les policiers sécurisent les lieux, un homme est aperçu dans l'enceinte de la propriété. Il s'agit d'Adel Xavier François Augustin, 28 ans. Selon nos informations, il est surpris alors qu'il tente d'accéder à une cache aménagée sous la maison. Une trappe est découverte et mène vers un espace souterrain qui va rapidement attirer l'attention des enquêteurs.

⚫ Une culture organisée

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À l'intérieur, les policiers découvrent 32 plants de cannabis cultivés dans différents contenants. Leur poids total est estimé à 5,66 kilos. Un seau contenant environ 2,16 kilos de feuilles de cannabis est également saisi. La valeur des plants retrouvés est estimée à Rs 160 000. La valeur potentielle des 2 160 grammes de cannabis saisis pourrait, quant à elle, dépasser Rs 5,4 millions.

Les enquêteurs découvrent également 484 sachets en plastique, une balance électronique, six cartes SIM ainsi qu'un important équipement de culture comprenant lampes LED, extracteurs d'air, ventilateurs, système de climatisation et matériel d'irrigation. Pour les limiers de l'ADSU, la présence de ces équipements laisse penser à une activité structurée dépassant largement le cadre de la consommation personnelle. Yvan Ithier est arrivé peu après. Surpris de voir les policiers de l'ADSU sur place alors qu'ils procédaient à la fouille, il a été arrêté.

⚫ Une arme détenue sans permis

La fouille du domicile conduit également à une autre découverte. Dans une chambre, les policiers retrouvent une arme à air comprimé ainsi qu'un chargeur. Interrogé sur la détention légale de cette arme, Yvan Ithier ne présente aucun permis ou document officiel l'autorisant à la posséder. L'arme est saisie et une accusation supplémentaire liée à sa détention illégale vient s'ajouter aux autres volets de l'enquête. Les policiers saisissent également Rs 11 000, retrouvées en possession d'Yvan Ithier. Cette somme fait désormais l'objet d'une enquête pour blanchiment d'argent présumé.

Adel Xavier François Augustin, arrêté sur les lieux, détient pour sa part Rs 1 000, également saisies pour les besoins de l'enquête. Les deux hommes sont placés en détention après leur arrestation.

⚫ De pêcheur à propriétaire d'une résidence touristique

L'un des aspects qui intrigue désormais les enquêteurs concerne le profil économique d'Yvan Ithier. Les registres officiels montrent qu'il est l'unique actionnaire et directeur de StayCosy Chalet Ltd, une société incorporée le 2 octobre 2024. L'entreprise exploite une résidence touristique à Cascade Jean-Louis, Rodrigues, sous l'enseigne StayCosy Chalet Tourist Residences.

Pour la partie blanchiment d'argent, les enquêteurs devraient passer la main à la Financial Crimes Commission (FCC) et ces derniers devraient désormais examiner les revenus générés par cette activité, les investissements réalisés ainsi que les mouvements bancaires associés afin de vérifier leur cohérence avec les revenus officiellement déclarés.

⚫ Les voyages entre Rodrigues et Maurice passés au crible

Selon nos informations, la FCC pourrait élargir ses investigations aux déplacements effectués entre Rodrigues et Maurice. Les manifestes de passagers, réservations aériennes, communications téléphoniques et transactions financières pourraient être analysés afin d'identifier d'éventuels contacts avec des personnes déjà connues des autorités dans des dossiers liés au trafic de drogue ou au blanchiment d'argent. C'est dans ce contexte que les noms de Steven Moothoocurpen et de Jason Palmer retiennent l'attention.

Steven Moothoocurpen avait notamment été interpellé dans une vaste opération visant un réseau soupçonné de blanchiment d'argent au cours de laquelle plus de Rs 717 000 en espèces, 11 véhicules et trois motocyclettes avaient été saisis à son domicile en août 2025. Il était alors présenté comme le cerveau présumé du réseau. Plus récemment, il a de nouveau été arrêté dans une enquête portant sur la circulation présumée de documents confidentiels de la FCC retrouvés sur son téléphone portable. Les enquêteurs cherchent à déterminer comment ces informations sensibles ont pu se retrouver en sa possession.

⚫ La piste familiale menant à Jason Palmer

L'autre élément susceptible d'intéresser les enquêteurs de l'ADSU est une connexion familiale présumée entre Yvan Ithier et Jason Palmer. Selon les renseignements recueillis, les deux hommes seraient cousins. Jason Palmer - identifié dans certains dossiers sous le nom de Jean Dominique Jason Palmer - avait lui aussi été arrêté lors de l'opération de la FCC contre un réseau présumé de blanchiment d'argent le 8 août 2025. Sept véhicules d'une valeur estimée à plus de Rs 5 millions avaient alors été saisis à son domicile de Beau-Bassin. Toutefois, les enquêteurs pourraient chercher à déterminer si des voyages, des échanges financiers ou encore des contacts réguliers ont existé entre Rodrigues et Maurice.

Pour les autorités, l'enjeu consiste désormais à établir si la plantation découverte à Anse-Quitor constitue un cas isolé ou si elle s'inscrit dans un réseau plus vaste reliant Rodrigues à Maurice. Les téléphones saisis, les données bancaires et les historiques de déplacement pourraient fournir les réponses à cette question dans les semaines à venir.