Congo-Kinshasa: Université de Kisangani - 1 600 étudiants sans abri après l'incendie de l'intendance universitaire

12 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un incendie survenu dans la nuit du 12 septembre a ravagé l'intendance de l'Université de Kisangani, laissant environ 1 600 étudiants sans abri. Les pertes matérielles sont considérables et l'origine du sinistre reste inconnue.

Le maire de l'intendance, Chrispin Gbiande Bengangba, lance un SOS aux autorités pour venir en aide aux étudiants.

« Plusieurs étudiants ont tout perdu, certains même leurs diplômes. Personnellement, il ne me reste que le pantalon et le tricot que vous voyez sur moi », a-t-il relaté, visiblement affecté.

Les étudiants évoquent des biens disparus : argent, télévisions, ordinateurs, téléphones, ainsi que des documents académiques essentiels.

Dans un communiqué, la porte-parole du gouvernement provincial de la Tshopo a indiqué que des enquêtes sont en cours pour déterminer l'origine du sinistre et que le bilan final sera communiqué ultérieurement.

Les étudiants sinistrés demandent une assistance urgente pour retrouver un logement et poursuivre leurs études dans des conditions dignes.

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