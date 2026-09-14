Congo-Kinshasa: Les coupures d'électricité à Kinsuka-Pêcheur perturbent les ménages et les petits commerces

12 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Depuis plus d'un mois, les habitants du quartier Kinsuka-Pêcheur, dans la commune de Ngaliema, vivent au rythme des coupures répétées d'électricité. Cette situation affecte profondément les activités quotidiennes des ménages et fragilise les revenus des petits commerçants.

Dans plusieurs quartiers, l'électricité n'est disponible que quelques jours par semaine.

« Le courant revient seulement deux jours par semaine. Nous avons des boutiques, mais nous ne pouvons pas conserver certains aliments », témoigne un habitant.

Les familles s'interrogent sur le paiement régulier de leurs factures alors que la fourniture reste instable.

Les commerçants, notamment ceux qui dépendent de la conservation des produits alimentaires, voient leurs revenus chuter. Les habitants dénoncent une situation qui complique leur quotidien et réclament un retour rapide à la normale.

La Société nationale d'électricité (SNEL) reconnaît l'existence du problème. Un agent, sous anonymat, explique que cette situation est liée à une panne sur un câble alimentant plusieurs cabines. Des équipes techniques seraient mobilisées pour résoudre la panne.

En attendant la fin des travaux, les habitants de Kinsuka-Pêcheur espèrent une reprise rapide de la desserte électrique afin de retrouver des conditions de vie et de travail normales.

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