Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi appelle à une réponse urgente face à la recrudescence des incendies

Le Président de la République, Félix Tshisekedi, a attiré l'attention du Gouvernement sur la multiplication des incendies à Kinshasa, appelant à une réponse urgente, coordonnée et durable. Cette communication a été faite lors du Conseil des ministres du 11 septembre.

Le Chef de l'État a rappelé plusieurs incendies survenus ces derniers jours.

« Le Président de la République a attiré l'attention du Gouvernement sur la recrudescence préoccupante des incendies dans la ville de Kinshasa dont la fréquence et les conséquences souvent dramatiques appellent de notre part une réponse urgente, coordonnée et durable. Ces derniers jours, a-t-il rappelé, notre capitale a été particulièrement éprouvée par plusieurs sinistres, notamment l'incendie meurtrier survenu dans la nuit du 4 au 5 septembre 2026, à la salle de fête Panassé, dans la commune de Lingwala », a déclaré Patrick Muyaya, ministre de la Communication et Médias, porte-parole du Gouvernement.

Le Président a déploré les pertes en vies humaines et les dégâts matériels, adressant ses condoléances aux familles endeuillées et exprimant sa solidarité aux victimes.

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Avant sa communication, Félix Tshisekedi a fait observer une minute de silence en mémoire des victimes des incendies à Kinshasa, ainsi que des enfants durement affectés dans la province du Sud-Kivu, notamment à Bukavu.

Contrôles renforcés dans les établissements publics

Le vice-Premier ministre et ministre de l'Intérieur, Jacquemain Shabani, a ordonné le déploiement de 24 équipes de contrôle dans les établissements recevant du public à Kinshasa : salles de fêtes, écoles, églises, marchés, bars, restaurants, boîtes de nuit et stades. Ces inspections, menées sous la supervision de la Protection civile, visent à prévenir de nouveaux drames liés au non-respect des normes de sécurité.

« Nos inadvertances peuvent faire de nous des victimes », a rappelé Jacquemain Shabani, appelant à une vigilance accrue.

Cette initiative s'inscrit dans une logique de prévention des risques et de protection des populations, avec pour priorité d'anticiper les défaillances dans les infrastructures et d'éviter de nouvelles pertes en vies humaines.