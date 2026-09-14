Congo-Kinshasa: Ituri - Les okapis de la Réserve d'Epulu toujours menacés par les ADF

12 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Les okapis en captivité et la Réserve de faune à okapis située à Epulu, dans le territoire de Mambasa (Ituri), restent sous la menace des rebelles ADF. Cette préoccupation a été exprimée au gouverneur de province, le général-major Gaby Kasongo Mulumba, lors de sa visite le vendredi 11 septembre.

Le gouverneur s'est rendu à Epulu dans le cadre de sa tournée dans le territoire de Mambasa, après des étapes à Mambasa-centre et Badengaido. Sur place, il a visité les okapis en captivité et échangé avec les responsables de la réserve.

Une menace persistante

Plus de dix ans après le massacre de plusieurs okapis par le groupe armé Maï-Maï Morgan, les responsables de la réserve alertent sur la menace que représentent toujours les rebelles ADF, actifs dans cette partie de la province.

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« Nous avons eu le moment d'échanger sur les différents défis. L'autorité provinciale a promis de s'impliquer et de suivre de près la situation sécuritaire », a déclaré Emmanuel Balemba, directeur adjoint du site.

Le gouverneur a promis de renforcer la protection de la réserve, afin de sécuriser cette aire protégée et préserver les okapis, espèce emblématique et menacée.

Il faut rappeler que plusieurs attaques attribuées aux ADF ont déjà été enregistrées dans et autour de la réserve, malgré les opérations conjointes menées par les FARDC et l'armée ougandaise pour neutraliser ce groupe armé.

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