Congo-Kinshasa: L'armée congolaise met en garde contre les campagnes de dénigrement des officiers supérieurs

Lors d'un point de presse tenu le 11 septembre à Kinshasa, l'État-major général des FARDC a dénoncé la recrudescence de campagnes de propagande et de dénigrement visant des officiers généraux et supérieurs sur les réseaux sociaux.

Le porte-parole intérimaire des FARDC, le lieutenant-colonel Mac Hazukay, a déploré les publications sur YouTube, Facebook, TikTok et autres plateformes qui louent certains généraux tout en incriminant d'autres.

« L'armée est une institution nationale fondée sur la discipline, la cohésion, la solidarité, la neutralité, la loyauté et le respect strict de la hiérarchie », a-t-il rappelé.

Selon lui, ces contenus alimentent de fausses rivalités, fragilisent la cohésion et menacent directement le moral des troupes.

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L'État-major général invite les internautes à vérifier la fiabilité des sources avant tout partage et à s'abstenir de participer à des campagnes manichéennes opposant arbitrairement des officiers.

Les FARDC rappellent que l'évaluation des mérites et responsabilités des cadres relève exclusivement des autorités militaires habilitées, et non des opinions diffusées sur le web.

« Les FARDC dispose de mécanismes institutionnels appropriés pour apprécier les mérites et les responsabilités exercées et les performances 'de leurs cadres. L'évaluation de ces éléments relève exclusivement des autorités des commandements militaires dument habilitées et ne saurait en aucun cas être dictés par des mouvements d'opinions orchestrés sur le web. L'Etat-major général des FARDC exhorte les médias et les créateurs des contenus à privilégier une information vérifiée et recoupée », a insisté le lieutenant-colonel Hazukay.

Il place au-dessus de toute autre considération l'intérêt supérieur de la nation et la cohésion des FARDC. Il a également mis en garde contre la diffusion de propos diffamatoires, d'accusations infondées ou de montages audiovisuels trompeurs.

Enfin, l'État-major général a enjoint l'ensemble des militaires à demeurer fidèles à leurs missions constitutionnelles, à préserver la cohésion du corps et à ignorer les manoeuvres médiatiques visant à semer la division.