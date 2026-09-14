Togo: L'urgence de se former aux premiers secours

Ce samedi marque la Journée mondiale des premiers secours, instaurée en 2000 par la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, célébrée chaque année le deuxième samedi de septembre.

À cette occasion, les volontaires sont présents aux quatre coins du territoire togolais pour initier gratuitement petits et grands aux gestes qui sauvent.

Au Togo, très peu de citoyens sont formés aux gestes de premiers secours. Une lacune préoccupante quand on sait que, selon la Croix-Rouge, dans neuf cas sur dix, le témoin d'un accident ou d'un malaise est un proche de la victime, un conjoint, un enfant, un collègue, un voisin.

Autrement dit, la personne la mieux placée pour agir dans les premières minutes critiques n'est presque jamais un professionnel de santé, mais un citoyen ordinaire, souvent démuni face à l'urgence.

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D'où l'importance, pour chacun, de développer des réflexes de secours accessibles et efficaces : savoir mettre une personne en position latérale de sécurité, pratiquer un massage cardiaque, réagir face à une hémorragie ou à une brûlure.

Des gestes simples, qui ne nécessitent pas de compétences médicales avancées, mais qui peuvent littéralement faire la différence entre la vie et la mort dans l'attente des secours.