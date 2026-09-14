Ile Maurice: « En chemin » - Pour accompagner l'adolescence

En co-créant « En chemin », elles ont choisi de réunir leur expertise et mettre leur complémentarité au service de l'humain. Pendant 3 mois, Sara Rougier Lagane, éducatrice et intervenante en médiation animale et Delphine Toulet, accompagnante thérapeutique et coach bien-être, chemineront aux côtés de jeunes filles de 12 à 18 ans. Un parcours pensé comme un espace de découverte et de partage.

« En chemin » est le nom de ce parcours adressé aux jeunes filles de 12-18 ans. De quoi s'agit-il concrètement ?

« En chemin » est né d'une première expérience menée par Sara auprès de jeunes filles de 12 à 18 ans autour de la médiation équine, inspirée de Taking the Reins, un projet de la Fédération Équestre Internationale. L'objectif était de réunir des adolescentes autour du cheval pour découvrir ce que cette relation peut apporter dans l'expérience, les émotions et la relation aux autres.

Le cheval devient un véritable miroir de nos relations sociales : il a ses affinités, ses limites, sa personnalité, mais évolue aussi dans un groupe où existent soutien, protection et autorégulation. Les jeunes filles peuvent ainsi expérimenter leur propre façon de prendre leur place, de poser leurs limites et de soutenir les autres.

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Lorsque nos chemins se sont croisés, nous avons décidé de réunir nos expertises. Sara apporte la médiation équine et Delphine son expérience du coaching et de l'accompagnement des adolescents, notamment à travers les cercles d'écoute et de parole. « En chemin » alterne ainsi expériences avec les chevaux et temps de partage, pour permettre aux jeunes filles de vivre, ressentir, mettre des mots sur ce qu'elles vivent et avancer ensemble.

L'adolescence, surtout chez les filles, est une période de transition cruciale. Pourquoi cette étape est-elle si importante ?

L'adolescence est une période de grands changements pour chacun, mais elle revêt une dimension particulière pour les filles, notamment dans une société encore marquée par des modèles patriarcaux. Le corps d'enfant évolue vers celui d'une adulte, avec les changements hormonaux et toutes les sensations que cela peut provoquer, alors que le cerveau est encore en construction. Il n'est pas toujours facile de comprendre ce que l'on ressent ou de trouver ses repères.

Pouvoir partager cette période avec d'autres filles peut être précieux. Les plus grandes peuvent soutenir les plus jeunes, tandis que les plus jeunes peuvent rappeler à leurs aînées une part d'insouciance et de spontanéité que l'on peut garder en grandissant.

C'est aussi une période où l'on peut avoir tendance à se retirer alors que l'être humain a profondément besoin de lien. Offrir un espace sécurisant où l'on peut être comprise, s'exprimer, écouter et créer du lien nous semble donc essentiel.

Prendre confiance, trouver sa place et grandir ensemble » : ces mots résument-ils certaines des préoccupations que peuvent avoir les jeunes filles à l'adolescence ? Comment le parcours peut-il accompagner dans cette étape de leur vie ?

À l'adolescence, des questions comme « Qui suis-je? », « Quelle est ma place? » ou « Suis-je acceptée telle que je suis? » prennent beaucoup de place.

La médiation équine permet de travailler ces questions autrement. Le cheval ne juge pas notre apparence ni notre statut : il réagit à la personne présente, dans l'instant. Cela permet de sortir, le temps d'une séance, du regard des autres et d'expérimenter une relation où l'on peut simplement être soi-même.

Le troupeau offre aussi un magnifique miroir : les chevaux trouvent leur place, composent avec leurs différences, développent leurs affinités et se soutiennent. Comme les adolescentes, ils doivent apprendre à vivre ensemble. Cette expérience peut contribuer à développer confiance, communication, limites et sentiment d'appartenance.

Vous avez choisi de co-créer « En chemin » en réunissant vos deux expertises, la médiation équine et l'accompagnement des adolescents. Qu'apporte cette complémentarité au parcours et, plus particulièrement, aux jeunes filles qui y participent ?

Notre complémentarité crée un lien entre le faire et l'être, l'action et l'intellect, le corps, le ressenti et la parole.

Avec les chevaux, les jeunes filles sont dans l'expérience et le présent. Les cercles de parole permettent ensuite de ralentir, de revenir sur ce qui s'est passé, de comprendre leurs réactions, leurs émotions et leurs sensations.

Cette alternance entre vivre, ressentir, réfléchir et mettre en mots permet aussi de faire des liens avec leur quotidien et de transformer une expérience vécue en ressource pour la suite.

· Delphine Toulet, accompagnante thérapeutique et coach bien-être.

· Sara Rougier Lagane, éducatrice et intervenante en médiation animale.

Infos pratiques

6 rencontres. 3 mois pour grandir, s'exprimer et prendre confiance. Destiné aux jeunes filles de 12 à 18 ans, le parcours « En chemin » se déroulera du 19 septembre au 21 novembre, aux Écuries de Mon Rocher & Just Natural. Tarif : Rs 2 200 par session.

Instagram : @delphine_toulet

Tél. : 5253 6616 (Delphine) - 5509 1230 (Sara)

Le rôle des parents

Pour Delphine Toulet, accompagnante thérapeutique et coach bien-être, l'équilibre se trouve entre laisser de l'espace et rester présent. « Les adolescentes ont besoin d'expérimenter, de découvrir et parfois de se tromper, mais elles doivent savoir que leurs parents restent disponibles, » souligne-t-elle. Aux parents, Delphine recommande de maintenir le lien en continuant à s'intéresser à la vie de leurs filles et à ses centres d'intérêt même lorsqu'elles répondent simplement « ça va ». L'essentiel est qu'elles sachent qu'elles peuvent venir parler, y compris lorsqu'elles ont fait une erreur, sans craindre immédiatement le jugement ou la punition. « Garder cette porte ouverte, c'est construire la confiance dont elles auront besoin lorsqu'une situation plus difficile surviendra, » conclut Delphine.