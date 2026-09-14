Ile Maurice: Seize motocyclettes transportées au poste, 162 contraventions dressées

La police a intensifié ses opérations contre les rassemblements illégaux, les courses sauvages à motocyclettes et les comportements dangereux sur les routes.

Une opération ciblée, baptisée Special crack down & rogue auto/motos, a été menée dans la région de Goodlands, le jeudi 10 septembre, à la suite de plusieurs plaintes concernant des rallyes illégaux, des courses de rue et des cas de road rage impliquant des automobilistes et motocyclistes.

Cette opération, menée à partir de 14 heures jeudi dans la région de Goodlands, a mobilisé plusieurs unités de la police, notamment la Special Crime Cell (SCC), la Bike Patrol Northern, la Traffic Branch, la Divisional Crime Unit, la Quick Reaction Team (QRT), l'Emergency Response Service (ERS), la Drug Squad Unit (DSU) et les policiers du poste de Goodlands. L'opération s'est déroulée sous la supervision de l'assistant commissaire de police Ramkeelaown, Divisional Commander de la Northern Division, avec le suivi de l'assistant surintendant de police Jaunky.

Au total, 244 véhicules ont fait l'objet de contrôles et de fouilles, alors que 16 motocyclettes ont été transportées au poste de police pour vérification, enquête et contravention, selon les cas. Les interventions ont permis de relever 137 contraventions liées aux automobiles et motocyclettes ainsi que 25 autres infractions.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La QRT a enregistré le plus grand nombre d'interventions, avec 120 arrêts et fouilles. Parmi les infractions relevées figuraient notamment sept cas de silencieux non conformes, cinq motocyclistes ne portant pas de casque, 11 véhicules dépourvus de plaque minéralogique et cinq infractions liées au système de points de pénalité. La SCC et la Bike Patrol ont, pour leur part, procédé à 52 contrôles, donnant lieu à 24 contraventions concernant des automobiles et motocyclettes ainsi que 16 autres contraventions. Des infractions relatives à des silencieux défectueux et au système de points ont notamment été relevées.

Les policiers de Goodlands ont effectué 25 contrôles, avec neuf contraventions concernant des automobiles et motocyclettes, tandis que la Traffic Branch a procédé à 15 contrôles et relevé quatre infractions. La DSU a effectué 22 contrôles et enregistré cinq contraventions concernant des automobiles et motocyclettes ainsi que cinq autres infractions. Au total, 52 motocyclistes ont également été sensibilisés aux dangers et aux risques liés à la sécurité routière.

Parallèlement à cette opération dans le Nord, une autre intervention a été menée dans la région de Grand-Gaube afin de lutter contre les rassemblements illégaux, la conduite sous l'influence de l'alcool ou de drogues ainsi que les nuisances sonores. Une opération spéciale de répression contre la pollution sonore a été menée entre 20 heures jeudi et 1 heure hier. À Grand-Gaube, 20 véhicules ont été arrêtés et contrôlés et quatre road traffic offences ont été relevées.

Cette opération a impliqué des policiers de la station de Grand-Gaube ainsi que des éléments de la Northern Division Support Unit, de la QRT et de l'ERS. Les opérations sur le terrain ont été effectuées notamment par les constables Jhanag, Russeaown et Nuckcheddy. Cette série d'interventions s'inscrit dans la volonté de la police de sévir contre les comportements susceptibles de mettre en danger les usagers de la route. Les courses illégales, les modifications non conformes des motocyclettes, notamment au niveau des silencieux, l'absence de casque et l'utilisation de véhicules sans plaque d'immatriculation figurent parmi les infractions ciblées.

Au-delà des contraventions, les forces de l'ordre cherchent également à prévenir les accidents et à sensibiliser les motocyclistes aux risques associés à la conduite dangereuse. La multiplication des contrôles dans les régions identifiées comme étant propices aux rassemblements de motocyclistes témoigne ainsi d'une approche combinant répression des infractions et prévention routière.