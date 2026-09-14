Congo-Kinshasa/Afrique du Sud: CAF-C2 - Le DC Virunga de Goma à Pretoria pour affronter Bazar Brothers

Le DC Virunga de Goma est arrivé à Pretoria (Afrique du Sud) pour affronter les Bazar Brothers des Seychelles, ce dimanche 13 septembre 2026.

Lors de la manche aller, prévue à Lubumbashi, l'équipe seychelloise ne s'était pas présentée sur la pelouse. Le match retour, prévu au stade Lucas Moripe, sera donc décisif pour les représentants de la RDC dans cette compétition continentale.

Le DC Virunga a installé son quartier général à Anew Hotel, situé au bord du lac Centurion. L'équipe prévoit une reconnaissance de l'aire de jeu ce samedi après-midi, veille du match.

La rencontre est programmée pour 13h00 GMT ce dimanche. Les joueurs et le staff affichent leur détermination à représenter dignement la RDC dans cette Coupe de la Confédération CAF.