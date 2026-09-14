Congo-Kinshasa: CAF Champions League - TP Mazembe domine Medeama et se qualifie pour le deuxième tour

12 Septembre 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Tout Puissant Mazembe a validé son billet pour le deuxième tour préliminaire de la CAF Champions League après sa victoire convaincante face au Medeama SC du Ghana, sur le score de 3-1, lors du match retour disputé ce samedi.

Les Corbeaux de Lubumbashi ont rapidement pris les commandes grâce à Patrick Mwaungulu, auteur de l'ouverture du score dès la 3e minute. À la 19e minute, Kazema a doublé la mise, permettant aux Congolais de regagner les vestiaires avec un avantage confortable de 2-0.

Au retour des vestiaires, Mazembe a poursuivi sa maîtrise du match. À la 77e minute, Mwaungulu s'est offert un doublé, portant le score à 3-0. Les visiteurs ont réduit l'écart à la 86e minute, mais sans remettre en cause la supériorité des Corbeaux. Score final : 3-1.

Qualification assurée

Grâce à cette victoire, combinée au résultat du match aller, Mazembe s'impose sur un score cumulé de 4-1 et décroche sa qualification pour le deuxième tour préliminaire. Le club confirme ainsi ses ambitions africaines et poursuit son parcours dans la quête d'un nouveau sacre continental.

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