Tunisie: Ligue 1 - 4e Journée - EST - Plus droit à l'erreur

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)
Par Walid NALOUTI

Après avoir retrouvé le chemin de la victoire face à l'ASM, les "Sang et Or" ambitionnent d'aligner la passe de deux, histoire d'aborder la mini-trêve du championnat l'esprit tranquille.

Laurentiu Reghecampf le sait mieux que quiconque que, bien qu'on n'en soit encore qu'en début de saison, un autre moindre faux pas lui serait fatal. S'il y a donc un match qu'il ne faut pas rater en cette période, c'est bel et bien la rencontre de cet après-midi face au CSHL. Un déplacement que les "Sang et Or" doivent réussir, car il survient à la veille de la mini-trêve d'un mois du championnat.

Un autre moindre faux pas pourrait conduire Laurentiu Reghecampf tout droit vers la porte de sortie, étant donné que des voix s'élèveraient pour réclamer son départ sous prétexte qu'un nouvel entraîneur aurait un mois devant lui pour préparer l'équipe à la reprise de la compétition, d'autant que la Champions League se dessine à l'horizon.

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On n'en est pas là. Ceci dit, l'adversaire du jour de l'Espérance n'est pas invincible à domicile. Le CSHL a, d'ailleurs, perdu son premier match à domicile face au CAB (0-1) pour le compte de la 2e journée. Les banlieusards ont enchaîné par une autre contre-performance à Sakiet Eddaier, sachant qu'ils ne se sont pas déplacés à Ben Guerdane pour le compte de la 1ère journée, le match étant reporté.

En somme, l'adversaire du jour de l'Espérance n'est pas au meilleur de sa forme. Il a, toutefois, un avantage et pas le moindre : évoluer à domicile. Un adversaire qui reste, néanmoins, prenable.

Ben Ali et Danho à la disposition du staff

Tout à l'heure, le coach "sang et or" récupèrera son arrière droit, Mohamed Ben Ali, qui reprend du service après avoir purgé sa suspension, lui qui a été expulsé face à la JSO.

Quant à Florian Danho, toujours à la recherche d'un club, il sera cette fois-ci à la disposition du staff technique, alors que contre l'ASM la semaine dernière, il a été épargné. Il peut prêter main-forte à l'autre avant-centre, Hazem Mastouri.

Aussi, l'alignement de Danho offre la possibilité d'un schéma offensif à deux en pointe. Par sa force physique, Danho peut peser lourdement sur la défense banlieusarde, ce qui offrira de l'espace de manoeuvre à Hazem Mastouri pour trouver la faille et mettre la balle dans les filets.

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