Soudan: Le président du CST reçoit les lettres de créance de l'ambassadeur de Corée du Sud

Le président du Conseil de souveraineté de transition et commandant en chef des forces armées, le lieutenant général Abdel Fattah al-Burhan, a reçu dimanche, au palais présidentiel, les lettres de créance de l'ambassadeur de la République de Corée au Soudan, Park Sang-tae, en présence du ministre des Affaires étrangères, Mohieddin Salem.

L'ambassadeur coréen a transmis au général al-Burhan les salutations du président sud-coréen, Lee Jae-myung, ainsi que ses voeux de paix, de sécurité et de la stabilité au Soudan et à son peuple disant honoré de représenter son pays au Soudan et a affirmé la volonté de Séoul de renforcer les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et d'élargir leur partenariat bilatéral.

Il a souligné que 2027 marquera le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Corée du Sud et le Soudan, exprimant sa volonté de travailler étroitement avec le gouvernement et le peuple soudanais pour développer la coopération dans les différents domaines.

L'ambassadeur a également réaffirmé le soutien de son pays au peuple soudanais et son engagement à poursuivre et à renforcer son aide humanitaire afin de répondre aux besoins urgents sur le terrain.

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Il a par ailleurs réitéré le soutien de Séoul à un arrêt immédiat des hostilités et au retour à la paix et à la stabilité, soulignant que le dialogue pacifique et inclusif constituait la voie essentielle pour mettre fin à la guerre et parvenir à la réconciliation nationale, en vue d'un avenir démocratique et prospère pour le Soudan.

Il a enfin affirmé que son gouvernement, en coordination avec la communauté internationale, continuerait à soutenir les efforts sérieux visant à instaurer une paix durable au Soudan.