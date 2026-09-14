Tunisie: Huile d'olive - 86 % des exportations tunisiennes toujours vendues en vrac

Environ 86 % des exportations tunisiennes d'huile d'olive sont commercialisées sous forme de vrac, privant ainsi le produit tunisien d'une importante partie de sa valeur ajoutée, a indiqué Faouzi Zayani, président de l'association Zitouna.

Dans une déclaration accordée à Diwan Fm, Faouzi Zayani a précisé que les exportations tunisiennes sont principalement destinées à des acheteurs en Espagne, en Italie et aux États-Unis, où la législation permet notamment de mélanger l'huile tunisienne à d'autres huiles et de recourir à des mentions peu précises concernant son origine.

Selon lui, plusieurs opérateurs sur le marché européen se contentent ainsi d'indiquer la mention « hors Union européenne », sans préciser le pays d'origine de l'huile d'olive. Une pratique qui contribue, a-t-il estimé, à faire perdre au produit tunisien une partie de sa valeur commerciale sur les marchés européens.

La Tunisie a exporté près de 390.000 tonnes d'huile d'olive jusqu'à la fin du mois d'août dernier, selon le responsable, mais la part de l'huile conditionnée n'a pas dépassé 14 %. Cette situation intervient alors que le secteur bénéficie de la baisse des prix mondiaux.

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L'huile biologique également concernée

Faouzi Zayani a également attiré l'attention sur la situation de l'huile d'olive biologique tunisienne, dont une partie continue d'être exportée en vrac à des prix proches de ceux de l'huile conventionnelle.

Cette situation est d'autant plus problématique, selon lui, que la Tunisie occupe la première place mondiale en matière de production et d'exportation d'huile d'olive biologique. Il l'a notamment attribuée à l'absence d'une stratégie de communication et de commercialisation permettant de mieux valoriser cette production sur les marchés internationaux.

Pour remédier à cette situation, le président de l'association Zitouna a appelé l'État à fournir un cadre juridique ainsi qu'un soutien logistique permettant la création d'espaces d'exposition commerciaux permanents dans plusieurs marchés émergents à fort potentiel.

Il a notamment cité la Chine, l'Inde, l'Indonésie et le Nigeria, considérant que la présence commerciale permanente sur ces marchés pourrait contribuer à renforcer la promotion de l'huile d'olive tunisienne et à diversifier ses débouchés.

Vers une nouvelle appellation d'origine à Meknassi

Dans le même contexte, Faouzi Zayani a annoncé l'achèvement des préparatifs en vue du lancement d'une appellation d'origine dédiée à l'huile d'olive de la région de Meknassi, dans le gouvernorat de Sidi Bouzid.

Cette nouvelle appellation viendrait s'ajouter aux expériences déjà engagées à Téboursouk et à Monastir, avec pour objectif de renforcer la valorisation des produits oléicoles issus des différentes régions tunisiennes.

La démarche vise notamment à mettre en valeur près de 70 variétés d'huile d'olive tunisienne et à faciliter l'accès à de nouveaux marchés bénéficiant d'une reconnaissance du Conseil oléicole international.

Au-delà de la question des volumes exportés, l'enjeu est donc de permettre à l'huile tunisienne de mieux tirer profit de son potentiel commercial, notamment à travers le conditionnement, la différenciation des produits, la traçabilité de leur origine et le développement d'une stratégie de promotion adaptée aux marchés internationaux.

Une manifestation internationale à Sfax en octobre

Par ailleurs, l'association Zitouna prévoit d'organiser une manifestation internationale à Sfax, du 22 au 26 octobre prochain, consacrée aux moyens de valoriser, promouvoir et développer les exportations d'huile d'olive tunisienne.

Cette manifestation comprendra notamment une grande conférence consacrée à l'impact des appellations d'origine sur la commercialisation, ainsi qu'aux moyens de renforcer la visibilité et la compétitivité du produit tunisien sur les marchés internationaux.

L'objectif affiché est de faire évoluer le modèle d'exportation de l'huile d'olive tunisienne, encore largement dominé par le vrac, vers une approche davantage axée sur la valorisation, le conditionnement, l'origine et la conquête de nouveaux marchés.