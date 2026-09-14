Congo-Kinshasa: Affaire motocycliste tué à Matadi - Un commissaire de police condamné à 5 ans de prison

Le commissaire principal de police José Mbayi wa Mbayi a été condamné à cinq ans de servitude pénale principale par le tribunal militaire de garnison de Matadi (Kongo-Central). Le verdict a été rendu public vendredi 11 septembre 2026 à l'issue d'un procès en flagrance portant sur des manquements liés à la sécurisation de son unité.

L'officier de police a été reconnu coupable de manquement aux consignes de service concernant la sécurisation du commissariat et des armes placées sous sa responsabilité.

Un procès après les incidents de la maison communale

Cette condamnation intervient après trois jours de procès opposant le ministère public au commissaire principal José Mbayi wa Mbayi.

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Le prévenu avait été traduit devant la justice militaire au lendemain des incidents survenus à la maison communale de Matadi. Lors de ces événements, un motocycliste avait été tué par balle par un policier à la suite d'une altercation.

Des dégâts importants après le drame

Après le tir mortel, les policiers assurant la garde des lieux ont été la cible de jets de pierres. Plusieurs vitres des bureaux de la maison communale ont été endommagées.

Dans la foulée, tous les véhicules stationnés sur le site ont été incendiés. Les auteurs de ces actes de vandalisme n'ont toutefois pas encore été identifiés.

Le policier impliqué dans la mort du motocycliste a pris la fuite et demeure introuvable. Il est toujours recherché afin de répondre de ses actes devant la justice.

Poursuite d'évaluation de dégâts

À ce stade, rien n'indique encore si le commissaire principal José Mbayi wa Mbayi fera appel de cette condamnation.

Par ailleurs, la commission chargée d'évaluer les dégâts matériels et de recenser les victimes poursuit l'examen des dossiers en vue de leur prise en charge.