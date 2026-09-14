Ile Maurice: Les contributions des jeunes en matière d'action climatique

La COP 31, qui se déroulera du 9 au 20 novembre prochain à Antalya, en Turquie, incite Maurice à donner une place plus importance à la jeunesse dans la définition de sa position nationale sur le changement climatique. La COP 31 offrira une plateforme pour défendre les besoins et les priorités spécifiques des petits États insulaires.

C'est en préparation de cet événement qu'a eu lieu une séance de consultation publique, au centre de jeunesse d'Helvetia, hier. Environ 65 participants, issus notamment du National Forum for Colleges, de la Local Conference of Youth (LCOY), ou encore Ble Ver, étaient invités à formuler leurs préoccupations et leurs propositions face au changement climatique, en présence de Juan Didier Pierre, Youth expert.

Menaces et solutions

Selon les organisateurs, il est essentiel d'associer ceux qui auront à vivre les conséquences des décisions prises aujourd'hui, à cette mobilisation. Pour Karen Foo Kune-Bacha, junior minister de l'Environnement, «le changement climatique est déjà une réalité pour un petit Etat comme Maurice.» L'érosion des plages, le blanchiment des coraux, la hausse des températures, les sécheresses et des pluies torrentielles qui affectent directement les communautés, l'agriculture, la pêche, le tourisme ainsi que la sécurité alimentaire et hydrique en sont l'incarnation.

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Le message adressé aux jeunes ne se limite pas aux menaces. Les énergies renouvelables, notamment du solaire et de l'éolien, montrent que des solutions existent. Cette transition écologique peut aussi ouvrir de nouvelles perspectives économiques et professionnelles pour les jeunes, dans les domaines de l'innovation, de la recherche, des technologies et de l'entrepreneuriat. Karen Foo Kune-Bacha a aussi fait ressortir qu'«appliquer des solutions peut commencer dès aujourd'hui ; dans les écoles, les entreprises, les communautés et les foyers. L'enjeu est de faire des jeunes non pas les simples héritiers de la crise climatique mais les acteurs de solutions». La junior minister a affirmé que les suggestions des jeunes seront prises en compte dans l'élaboration de la position finale du pays.