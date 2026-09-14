Algérie: Le chef du gouvernement algérien en visite officielle au Mali, ce lundi

13 Septembre 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, est attendu lundi à Bamako pour une visite officielle, à l'invitation de son homologue malien, le général Abdoulaye Maïga, a annoncé le gouvernement malien.

Cette visite du chef du gouvernement algérien au Mali fait suite à celle effectuée le 24 août dernier à Alger par son homologue malien, souligne le bureau du Premier ministre malien dans un communiqué.

Il indique que le déplacement du Premier ministre algérien à Bamako entre dans le cadre de la redynamisation des relations entre les deux pays.

"Au cours de son séjour, le Premier ministre Sifi Ghrieb sera reçu par le président de la Transition, le général d'armée Assimi Goïta et aura une séance de travail avec son homologue malien", rapporte le communiqué.

Il signale que les deux parties auront ainsi l'occasion de renforcer leur dialogue direct, fondé sur le respect mutuel et la préservation des intérêts de chaque Etat.

"Les deux pays réaffirment leur volonté commune de consolider leur coopération dans les domaines d'intérêt commun, au profit de leurs peuples respectifs, dans un esprit de bon voisinage, de fraternité et de solidarité agissante", mentionne le communiqué.

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