Sénégal: Édouard Mendy annonce mettre fin à sa carrière internationale

Dakar — Le portier titulaire des Lions du Sénégal, Edouard Mendy, a annoncé mettre fin à sa carrière internationale dans une vidéo rendue publique dimanche.

Le portier des Lions est notamment revenu, dans cette vidéo, sur son parcours avec l'équipe nationale, en insistant sur l'opportunité qui lui a été donnée de jouer avec les Lions.

A 34 ans, le portier d'Al-Ahli, un club de l'élite saoudienne, est présent en sélection depuis septembre 2018.

Avec les Lions, Edouard Mendy a remporté deux Coupe d'Afrique des nations (CAN) et a disputé autant de fois la Coupe du monde avec l'équipe nationale.

Edouard Mendy figure parmi les dix nommés pour le Trophée Yachine 2026, qui récompense le meilleur gardien de l'année.

Il côtoie Emiliano Martinez et Thibaut Courtois, d'anciens lauréats de ce trophée octroyé dans le cadre du Ballon d'or, une cérémonie de récompenses organisée chaque année par le mensuel France Football.