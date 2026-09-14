Sénégal: Saly Sarr remporte le concours du triple saut du World Athletics Ultimate Championship

Dakar — La spécialiste sénégalais du triple saut, Saly Sarr, a confirmé ses performances de ces derniers mois en remportant la première édition du World Athletics Ultimate Championship 2026, organisée dimanche à Budapest (Hongrie).

Saly Sarr a remporté le concours de triple saut avec 15,06 mètres, devant les Cubaines Davisleydis Velazco (15,04 mètres) et Leyanis Pérez Hernández (14,90 mètres).

Le World Athletics Ultimate Championships est une nouvelle compétition lancée par World Athletics, l'instance internationale régissant les fédérations nationales d'athlétisme.

Elle réunit les meilleurs athlètes de chaque discipline en format séries et finale ou en finale directe comme dans le cas du triple saut féminin.

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La reine de l'athlétisme sénégalais remporte, avec cette victoire, une prise money de 150.000 dollars américains, soit plus de 84 millions de francs CFA.

La semaine dernière, Saly Sarr est entrée dans l'histoire en devenant la première athlète sénégalaise à remporter la Diamond League à Bruxelles, en Belgique, en remportant le concours du triple saut féminin avec un bond de 14,96 m.

Cette victoire intervient après son succès à Silesia, le 23 août dernier, où elle avait amélioré le record national.

À 23 ans, la Sénégalaise confirme ainsi sa progression et franchit un nouveau cap dans sa carrière.

Elle devient la première athlète sénégalaise, hommes et femmes confondus, à remporter la Diamond League.

Médaillée de bronze aux derniers championnats du monde en salle, Saly Sarr signe avec ce sacre l'une des plus belles performances de sa carrière et confirme sa place parmi les meilleures spécialistes mondiales du triple saut.

La native de Ouakam à Dakar a par la même occasion permis au Sénégal de décrocher son premier titre de Diamond League.

La triple sauteuse sénégalaise avait déjà réalisé une série de performances remarquables dans le circuit de la Ligue de Diamant cette saison.

Elle avait pris la deuxième place du meeting de Monaco, en juillet dernier, avec un saut mesuré à 14,99 m, après avoir terminé sur le podium à Doha, en juin, avec une marque de 14,86 m, alors nouveau record personnel.

À Oslo, également en juin, Saly Sarr avait terminé deuxième avec un bond de 14,75 m.

Son succès à Silésie, en plus de de ce nouveau record national et de cette finale de Diamond League remportée à Bruxelles, viennent ainsi confirmer sa régularité et son ascension parmi les meilleures spécialistes de sa discipline dans le monde.