Soudan: Le ministre de la Défense regagne le pays

Le ministre de la Défense, le général Hassan Daoud Kabroun, et la délégation qui l'accompagnait sont rentrés dimanche au pays en provenance d'Indonésie, au terme d'une visite officielle de plusieurs jours.

Au cours de la visite, le ministre de la Défense a eu des entretiens fructueux consacrés aux moyens de renforcer les relations bilatérales entre Khartoum et Jakarta, de développer les cadres de coopération militaire et d'élargir les échanges en matière de formation et de transfert d'expertise militaire entre les deux pays.

À l'issue des rencontres, les deux parties ont réaffirmé la profondeur des relations historiques et les liens privilégiés unissant le Soudan et l'Indonésie. Les deux parties ont réaffirmé leur engagement à traduire ces accords en actions concrètes, propres à consolider les intérêts stratégiques des deux pays.

Au cours de sa visite, le ministre de la Défense a également rencontré son homologue qatari, où les deux responsables ont tenu une séance de travail consacrée aux moyens de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays frères.

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Les discussions ont notamment porté sur le développement des perspectives de coopération militaire et le renforcement du partenariat entre les deux pays, dans l'intérêt mutuel et au service de la sécurité et de la stabilité.

Le général Kabroun a salué le rôle joué par le Qatar pour soutenir le Soudan avant et après la guerre, estimant que cet engagement témoignait de la profondeur et de l'ancienneté des relations entre les deux pays frères.