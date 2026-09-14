Cote d'Ivoire: Ouattara et Doumbouya renforcent les liens

Le Chef de l'Exécutif ivoirien, Alassane Ouattara, s'est entretenu ce dimanche 13 septembre 2026, avec son homologue guinéen, Général Mamadi Doumbouya. Le Palais présidentiel ivoirien s'en est fait écho sur les réseaux sociaux.

Les deux Chefs d'État ont salué l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, et se sont engagés à les diversifier et les renforcer dans les domaines économique, commercial, politique, sécuritaire et de la formation.

Cet entretien s'inscrit dans le cadre de la visite d'État de 48h que le Président guinéen effectue à Abidjan depuis vendredi 11 septembre. Il avait été accueilli à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny par la Présidente du Sénat, Kandia Camara, et une forte mobilisation de la communauté guinéenne vivant en Côte d'Ivoire.

C'est la deuxième visite officielle du Général Doumbouya en terre ivoirienne depuis son arrivée au pouvoir. La première, une visite d'amitié et de travail, s'était déroulée les 17 et 18 juin 2025 et avait porté sur la stabilité régionale et la coopération économique, notamment énergétique.

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Les deux dirigeants, qui se sont déjà côtoyés lors de sommets internationaux comme l'Africa CEO Forum à Abidjan, poursuivent ainsi le rapprochement de l'axe Conakry-Yamoussoukro.