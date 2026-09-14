Maroc: Rachid Benzine remporte le Prix du livre de la Liberté Intérieure 2026

Le Prix du livre de la Liberté Intérieure 2026 récompense Rachid Benzine pour L'homme qui lisait des livres, publié aux éditions Julliard. A travers la rencontre entre un jeune photographe français et un vieux libraire palestinien, ce roman interroge la force des livres, la mémoire et notre rapport à l'autre. Un choix auquel ont été associées plus de 100 personnes détenues dans une quarantaine d'établissements pénitentiaires en France.

Un prix remis à La Procure

Mercredi 9 septembre, à la librairie La Procure, à Paris, Rachid Benzine s'est vu remettre le Prix du livre de la Liberté Intérieure 2026 par Constance de Bonaventure, chroniqueuse culture au Jour du Seigneur, et Marie-Sophie Goniaux, responsable de la librairie La Procure de Lille.

Publié aux éditions Julliard, L'homme qui lisait des livres met en scène, au milieu des ruines de Gaza, la rencontre entre un jeune photographe français et un vieux libraire palestinien. A travers cette rencontre, Rachid Benzine interroge la mémoire, la transmission et la capacité de la littérature à préserver une part d'humanité lorsque tout semble s'effondrer.

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Créé par Le Jour du Seigneur en 2018, le Prix du livre de la Liberté Intérieure récompense un écrit original -- essai grand public, témoignage, roman, pièce de théâtre ou biographie -- autour de valeurs spirituelles, de dialogue et de tolérance. Des valeurs fortes portées par l'émission, qui réunit chaque dimanche plus de 600.000 téléspectateurs.

Pour la quatrième année consécutive, plus d'une centaine de personnes détenues, dans une quarantaine d'établissements pénitentiaires, ont participé au Prix. Elles ont lu les ouvrages de la sélection et exprimé leur choix. Deux aumôniers membres du jury ont ensuite porté leur voix lors des délibérations finales.

Un hommage poignant à la littérature

Un livre poignant dont personne ne ressort indemne. L'homme qui lisait des livres est un immense hommage à une littérature vécue comme seul et unique moyen de survie, comme l'indispensable outil de notre liberté intérieure.

Rachid Benzine nous plonge au coeur de Gaza avec cette fable contemporaine. Son héros, Nabil El Jaber, libraire palestinien de 70 ans, ouvre chaque jour sa boutique parmi les ruines. Il y raconte son histoire intime et celle de la Palestine, toutes deux imprégnées d'un amour profond pour la littérature mondiale.

Face à la déshumanisation des conflits, l'auteur cherche à réhumaniser le récit en posant une question fondamentale : «Qu'est-ce qu'un homme bon pendant la guerre ?» Nabil, qui a tout perdu, incarne cette capacité à l'empathie et à l'attention à l'autre.

Chaque chapitre du roman est une rencontre avec une oeuvre littéraire, rappelant que la littérature transcende le temps et les frontières. Pour Rachid Benzine, lire aujourd'hui est un acte d'insubordination et de résistance, une manière de préserver l'humanité face à l'effondrement.

Le résumé de l'histoire

Entre les ruines fumantes de Gaza et les pages jaunies des livres, un vieil homme attend. Il attend quoi? Peut-être que quelqu'un s'arrête enfin pour écouter. Car les livres qu'il tient entre ses mains ne sont pas que des objets : ils sont les fragments d'une vie, les éclats d'une mémoire, les cicatrices d'un peuple.

Quand un jeune photographe français pointe son objectif vers ce vieillard entouré de livres, il ignore qu'il s'apprête à traverser le miroir. « N'y a-t-il pas derrière tout regard une histoire ? Celle d'une vie. Celle de tout un peuple, parfois », murmure le libraire. Commence alors l'odyssée palestinienne d'un homme qui a choisi les mots comme refuge, résistance et patrie.

De l'exode à la prison, des engagements à la désillusion politique, du théâtre aux amours, des enfants qu'on voit grandir et vivre aux drames qui vous arrachent ceux que vous aimez, sa voix nous guide à travers les labyrinthes de l'Histoire et de l'intime.

Dans un monde où les bombes tentent d'avoir le dernier mot, il nous rappelle que les livres sont notre plus grande chance de survie -- non pour fuir le réel, mais pour l'habiter pleinement. Comme si, au milieu du chaos, un homme qui lit était la plus radicale des révolutions.