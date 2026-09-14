Angola: Le Président de la République reçoit LeBron James et Will Smith

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu ce dimanche à Luanda, lors d'une audience conjointe, le basketteur américain LeBron James ainsi que l'acteur, producteur et musicien Will Smith, avec lesquels il a évoqué des questions liées au tourisme, au cinéma et au basket-ball.

Au cours de la rencontre, João Lourenço a offert à chacune de ces personnalités un prototype du maillot de l'équipe nationale de basket-ball et a partagé des informations sur le parcours de cette discipline dans le pays, en soulignant notamment les 12 titres africains remportés par l'Angola.

La rencontre s'est tenue en marge de la 5e étape du Championnat du monde UIM E1, une compétition internationale de bateaux de course entièrement électriques qui se déroule ce week-end dans la baie de Luanda, dans la capitale angolaise.

À l'issue de la rencontre, LeBron James et Will Smith n'ont fait aucune déclaration à la presse.

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Will Smith avait déjà abordé, lors d'une précédente occasion, des questions relatives au développement de l'industrie cinématographique, à la promotion touristique de l'Angola et au potentiel du pays pour accueillir des productions audiovisuelles internationales.

L'acteur américain, qui séjourne pour la deuxième fois en Angola, avait déjà manifesté son intérêt pour un retour dans le pays afin d'y développer des projets professionnels, notamment la possibilité de réaliser des tournages pour une future production liée à la saga cinématographique « Bad Boys ».

La présence de Will Smith à Luanda est également liée à son statut de propriétaire de l'écurie Westbrook Racing by Visit Angola, qui participe au Championnat du monde UIM E1 et est associée à la promotion de la marque touristique « Visit Angola - The Rhythm of Life ».

De son côté, LeBron James est propriétaire de la Team AlUla, l'une des dix équipes participant à la compétition.

À l'approche de l'étape de Luanda, la Team AlUla occupe la troisième place du championnat avec 75 points, tandis que la Westbrook Racing by Visit Angola, propriété de Will Smith, pointe au deuxième rang avec 110 points, derrière la Team Brady, leader avec 119 points.

L'étape angolaise a été annoncée en mars dernier, à la suite de contacts entre les organisateurs de l'E1 et les autorités angolaises, incluant une audience accordée par le Président João Lourenço au président et fondateur de la compétition, Alejandro Agag.

L'organisation du Grand Prix E1 de Luanda 2026 s'inscrit dans la stratégie de rayonnement international de l'Angola, en associant la compétition à la promotion touristique, aux sports nautiques, à l'innovation technologique, à la durabilité et à l'économie bleue.

L'événement réunit dix équipes et s'inscrit dans un calendrier international incluant des villes telles que Monaco, Miami et le lac de Côme, plaçant ainsi Luanda parmi les destinations choisies pour accueillir une compétition mondiale de bateaux électriques.

Au-delà de l'aspect sportif, le programme comprend des activités de divertissement, de la gastronomie, de la musique, du basket-ball et des expériences touristiques, dans le but de rapprocher le public de la compétition et de promouvoir les atouts de l'Angola auprès des visiteurs nationaux et étrangers.

La compétition se déroule dans la baie de Luanda, où les bateaux RaceBird, propulsés exclusivement à l'électricité, disputent la cinquième étape de la saison 2026.

La présence de LeBron James et de Will Smith confère une dimension internationale à l'événement et renforce la visibilité de Luanda en tant que destination pour les grandes compétitions et les événements internationaux.