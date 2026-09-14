Sénégal: JOJ Dakar 2026 - La flamme olympique entame son parcours dans la capitale

14 Septembre 2026
Le Soleil (Dakar)
Par C.G.D

La flamme olympique entame ce lundi 14 septembre son parcours dans la capitale sénégalaise. Le public est invité à prendre part à cette étape du relais, qui sera marquée par la présence de plusieurs porteurs et porteuses et par l'allumage du chaudron à l'Hôtel de Ville de Dakar.

Un relais au coeur de Dakar

Le parcours de la flamme olympique débute ce lundi à Dakar. Le coup d'envoi de cette tournée sera donné à l'Hôtel de Ville de Dakar, où le public pourra assister aux différentes animations prévues autour de cet événement.

La cérémonie débutera à 14h30. Le relais de la flamme est prévu à partir de 15h15, avant l'allumage du chaudron annoncé à 16h45.

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L'accès est libre, permettant au public de venir nombreux vivre cette étape symbolique aux côtés des différents porteurs et porteuses de la flamme.

Des porteurs aux profils variés

Plusieurs personnalités participeront à ce relais, parmi lesquelles Aminata Ndong, Moustapha « Le Tigre » Gueye, Maimouna Thiam et Elzo JamDong. D'autres porteurs et surprises sont également annoncés tout au long de cette tournée.

À travers ce parcours, la flamme olympique va ainsi à la rencontre du public et contribue à faire vivre l'esprit des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, à quelques jours du grand rendez-vous sportif de la jeunesse mondiale.

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