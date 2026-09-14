Mauritanie: «Vigilance», une application qui permet aux femmes de donner l'alerte en cas d'agression

En Mauritanie, face à la recrudescence des agressions, viols et féminicides, un jeune entrepreneur a trouvé une réponse technologique. Il s'appelle Amara Fofana, âgé de 26 ans, et il a lancé « Vigilance », une application mobile qui permet aux femmes de donner l'alerte en cas de danger. Selon l'Association des femmes chefs de famille (AFCF), plus de 900 femmes ont été victimes de violences, l'an dernier.

La technologie au service de la sécurité des femmes, c'est le pari d'Amara Fofana. Son application « Vigilance » permet de prévenir ses proches en cas d'agression.

Le jeune entrepreneur a eu cette idée, après avoir constaté la multiplication des violences contre les femmes : « La femme mauritanienne est souvent victime de viols, d'agressions et même de meurtre. En 2025, selon l'AFCF, nous comptons 941 victimes. Avec ce constat, nous avons décidé de mettre sur pied une vigilance qui vise à protéger la femme. »

Rougui a 17 ans. Elle rentre à l'université, en octobre, et ne supporte plus les violences répétées contre les femmes : « Avec toutes ces agressions et tous ces viols dont nous sommes victimes, nous les femmes, cette initiative, il faut la saluer et l'encourager. On espère qu'il y en aura d'autres. On en a besoin, cela peut vraiment aider à régler le problème ».

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Pour utiliser l'application « Vigilance », il suffit de l'installer et d'accepter d'être géolocalisé.

« Il faut juste l'installer sur votre smartphone. Vous le configurez avec vos informations personnelles, votre nom, votre numéro de téléphone et votre quartier - là où vous résidez - puis vous ajoutez trois personnes de confiance qui auront un accès direct à vos informations, en cas de danger. Nous allons aussi travailler sur une autre version où la police peut avoir aussi accès à ces données pour intervenir le plus rapidement possible », explique Amara Fofana.

Le jeune entrepreneur promet que, d'ici la fin du mois de septembre, l'application « Vigilance » sera pleinement opérationnelle.