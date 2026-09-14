Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 14 septembre 2026

revue de presse

Nigeria : La raffinerie Dangote en bourse pour le ‘’ grand public’’

La raffinerie Dangote fait son entrée en bourse ce lundi. Elle offre aux investisseurs, jusqu’au 13 octobre, la possibilité d’acheter à partir de 10 actions à 525 nairas chacune. Objectif : lever 1,6 milliard de dollars.

Les responsables de la société veulent attirer jusqu’à 10 millions d’actionnaires à travers l’Afrique. Le « grand public » est particulièrement visé.

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Le milliardaire Aliko Dangote, le patron de la compagnie, veut donner, en effet, la possibilité aux Africains « ordinaires » d’acquérir des actions dans ce qui est présenté comme le plus grand projet industriel du continent. [Source Africanews]

Football : Édouard Mendy annonce sa retraite internationale

Le gardien de but sénégalais Édouard Mendy a annoncé la fin de sa carrière internationale avec les Lions, après huit années passées en équipe nationale, a rapporté la Confédération africaine de football (CAF).

Âgé de 34 ans, le portier d’Al-Ahli, en Arabie saoudite, a officialisé sa décision dans une vidéo publiée sur son compte Instagram. « Merci, Sénégal », a-t-il écrit en légende de la publication, qui retrace plusieurs moments de son parcours avec la sélection.

Édouard Mendy avait rejoint l’équipe nationale en septembre 2018. Il compte 59 sélections avec le Sénégal, pour 34 buts encaissés et 31 matches sans concéder de but, selon les données communiquées par la CAF. [Source Apanews]

Somaliland : A Washington, Irro met Berbera dans la balance pour convaincre les États-Unis

Le président du Somaliland, Abdirahman Mohamed Abdullahi « Irro », enchaîne les rencontres à Washington depuis le 5 septembre. Au-delà de l’agenda diplomatique officiel, Hargeisa cherche à convaincre l’administration Trump qu’une reconnaissance servirait directement les intérêts américains pour le contrôle des routes de la mer Rouge, la lutte contre les Houthis, l’accès au port de Berbera et, à terme, l’accès aux minerais critiques.

Arrivé le 5 septembre à la tête d’une importante délégation comprenant les ministres des Affaires étrangères, de la Défense et de l’Aviation civile, Abdirahman Mohamed Abdullahi effectue sa première visite aux États-Unis depuis son élection à la présidence du Somaliland, en novembre 2024. La présidence somalilandaise présente le déplacement comme consacré au renforcement des relations diplomatiques, sécuritaires et économiques avec Washington. [Source Afrik.com]

BRICS : Cyril Ramaphosa appelle à une évaluation internationale des risques liés à l’IA

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a proposé dimanche la création d’un mécanisme international chargé d’évaluer de manière indépendante les avancées et les risques liés à l’intelligence artificielle (IA). Une initiative présentée au sommet des BRICS à New Delhi, où les membres veulent renforcer leur coopération technologique et scientifique.

Cyril Ramaphosa a appelé les BRICS à jouer un rôle accru dans la gouvernance de l’IA, estimant que son développement pourrait transformer des secteurs aussi variés que la médecine, l’éducation, l’agriculture ou la recherche. Mais le président sud-africain a également mis en garde contre les dangers liés à l’essor rapide de ces technologies, citant notamment les cyberattaques, la surveillance de masse, les perturbations du marché du travail ou encore les risques liés à des systèmes devenant plus autonomes. [Source Africa Radio]

RDC : Félix Tshisekedi formalise la première étape vers le dialogue national

Le chef de l'État congolais a signé une ordonnance créant un comité chargé de préparer la mise en place d'un dialogue national en RDC, dimanche 13 septembre. Reste que le texte place la structure sous l'autorité directe du président, ce dont ses opposants ne veulent pas entendre parler...

En République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi a signé dimanche 13 septembre une ordonnance portant création du Comité d'organisation du dialogue national, un texte qui ne convoque pas encore le dialogue en question mais institue la structure qui va devoir en jeter les premiers jalons.

Chargée de définir les paramètres fondamentaux de l'événement, elle a aussi pour mission d'en identifier les besoins financiers, techniques, logistiques et sécuritaires afin de pouvoir proposer au chef de l'État les options nécessaires à la création de sa commission préparatoire. [Source RFI]

Kenya : Les contestataires bandent les muscles à Nairobi et accentuent la pression sur William Ruto

Des dizaines de milliers de personnes se sont rassemblées dimanche 13 septembre 2026 à Nairobi à l'appel de Linda Mwananchi. Dans Gikomba, la mobilisation a été festive et calme. Une opération réussie qui met la pression sur William Ruto à moins d'un an de la présidentielle d'août 2027. Cette fronde prolonge celle de juin 2024. La Gen-Z avait alors dénoncé la loi de finances et ses taxes sur le pain, l'huile, le carburant et le mobile money.

Si Ruto a retiré le texte le 26 juin 2024, le mal était déjà fait. D'abord la répression sanglante a brisé le contrat moral. La police a tiré à balles réelles sur des manifestants pacifiques. Le bilan fait toujours débat avec pour la Commission officielle KNCHR 39 morts 361 blessés 627 arrestations et 32 disparitions au 1er juillet puis 50 morts 413 blessés 682 arrestations et 59 enlèvements fin juillet.

Le gouvernement évoquait de son côté 19 morts selon Ruto puis 42 morts reconnus par l'Inspecteur Général de la Police tandis que les collectifs et ONG comptabilisaient plus de 80 morts et plus de 230 blessés. [Source Fratmat]

Le Bénin, premier producteur africain de coton, se tourne vers la confection de vêtements à domicile

Les étiquettes « Made in Benin » apposées sur les tissus de Fatoumata Dosso représentent une ambition bien plus vaste que son activité de mode : conserver une plus grande part de la valeur produite dans le principal pays cotonnier d'Afrique.

La fondatrice de DAF Collection a déclaré que cette mention signifie que son pays cherche à tirer pleinement parti de la matière première abondante produite au Bénin.

Pour elle, c'est aussi l'occasion d'aider davantage de femmes de sa communauté qui espèrent gagner leur vie grâce au coton. [Source TRT Afrika]

Le chef du gouvernement algérien en visite officielle au Mali, ce lundi

Le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, est attendu lundi à Bamako pour une visite officielle, à l'invitation de son homologue malien, le général Abdoulaye Maïga, a annoncé le gouvernement malien.

Cette visite du chef du gouvernement algérien au Mali fait suite à celle effectuée le 24 août dernier à Alger par son homologue malien, souligne le bureau du Premier ministre malien dans un communiqué.

Il indique que le déplacement du Premier ministre algérien à Bamako entre dans le cadre de la redynamisation des relations entre les deux pays. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Angola : Le Président de la République reçoit LeBron James et Will Smith

Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a reçu ce dimanche à Luanda, lors d'une audience conjointe, le basketteur américain LeBron James ainsi que l'acteur, producteur et musicien Will Smith, avec lesquels il a évoqué des questions liées au tourisme, au cinéma et au basket-ball.

Au cours de la rencontre, João Lourenço a offert à chacune de ces personnalités un prototype du maillot de l'équipe nationale de basket-ball et a partagé des informations sur le parcours de cette discipline dans le pays, en soulignant notamment les 12 titres africains remportés par l'Angola.

La rencontre s'est tenue en marge de la 5e étape du Championnat du monde UIM E1, une compétition internationale de bateaux de course entièrement électriques qui se déroule ce week-end dans la baie de Luanda, dans la capitale angolaise. [Source Angop]

Gabon : Le gouvernement annonce la création de 67 nouveaux centres d’alphabétisation

C’est depuis le Mexique, à l’occasion des célébrations de la Journée internationale de l’alphabétisation, que la voix du Gabon s’est faite entendre avec force. Lors d’une allocution très remarquée, la ministre d’État, ministre de l’Éducation nationale, Camélia Ntoutoume Leclercq, a dévoilé la feuille de route ambitieuse du gouvernement pour éradiquer l’analphabétisme et moderniser l’éducation non formelle sur l’ensemble du territoire national.

Pour concrétiser cette ambition, les autorités misent d’abord sur une expansion massive des capacités d’accueil. L’annonce phare repose sur la construction de 19 nouveaux centres publics d’alphabétisation, destinés à venir renforcer un réseau qui ne comptait jusqu’alors que 10 structures opérationnelles. [Source GabonMediaTime]