Nigeria: Publication de la liste définitive des candidats à la présidentielle de janvier 2027

13 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Harmony Pondy Nyaga

L'Inec, la commission électorale nigériane a publié, ce samedi 12 septembre 2026, la liste définitive des candidats à l'élection présidentielle du 16 janvier 2027 et de leurs vice-présidents. Aucun ténor de l'opposition ne s'est désisté au profit d'un autre malgré les débats toujours en cours sur une candidature commune.

Dix-huit candidats et pas vraiment de surprise dans cette liste définitive. Trois noms se distinguent : le président sortant Bola Ahmed Tinubu, du Congrès des progressistes (APC) ainsi que Atiku Abubakar et Peter Obi arrivés juste derrière lui lors du scrutin de 2023. La candidature de l'ancien président Goodluck Jonathan, au pouvoir entre 2010 et 2015, présentée par une faction dissidente de son parti le PDP n'a finalement pas été retenue par la commission électorale.

Complications

Cette liste définitive de candidats complique un peu plus l'émergence d'un représentant unique de l'opposition. Lors d'un congrès auquel participaient plusieurs partis fin août 2026, un groupement de l'opposition avait annoncé travailler à une entente. Mais les conclusions se font toujours attendre.

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Machine présidentielle

Des désistements politiques sont toujours envisageables, mais les bulletins des candidats qui se retirent seront toujours disponibles dans les bureaux de vote. Plusieurs analystes estiment qu'en l'absence d'un front coordonné, les partis d'opposition auront du mal à défaire la machine du Congrès des progressistes, et empêcher un second mandat de Bola Ahmed Tinubu au Nigeria.

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