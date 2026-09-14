Afrique de l'Ouest: Le BRVM atteint les 555 points alors que la reprise se prolonge en septembre

La BRVM d'Afrique de l'Ouest a poursuivi sa remontée de 2026 au cours de la semaine qui s'est terminée le 11 septembre, l'indice composite progressant de 1,25 % pour atteindre un niveau record de 555,48 points.

Le BRVM 30 a progressé de 1,42 % à 269,06, l'indice Prestige a gagné 1 % à 201,81 et l'indice Principal a progressé de 0,43 % à 407,43. Le tableau boursier fait état d'une capitalisation boursière de 21 420 milliards de francs CFA, en hausse de 1,25 % par rapport à la semaine précédente.

Le volume des échanges a augmenté de 2,99 % pour atteindre 7,35 millions d'actions, mais la valeur des transactions a reculé de 4,38 % à 13,56 milliards de francs CFA. Sonatel Sénégal est restée la valeur la plus échangée pour la troisième semaine consécutive, représentant 2,83 milliards de francs CFA, soit 20,87 % du chiffre d'affaires. La Société Générale Côte d'Ivoire et la BIIC Bénin ont suivi avec respectivement 8,19 % et 5,90 %.

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Le marché s'est montré moins hétérogène que ne le laisse supposer la hausse de l'indice de référence, avec 20 titres en hausse, 25 en baisse et 2 inchangés. BOA Mali a mené la hausse, progressant de 11,72 % à 7 150 XOF. Orange Côte d'Ivoire a gagné 6,85 % à 22 450 XOF, tandis que Vivo Energy Côte d'Ivoire a progressé de 6,25 % à 2 550 XOF.

SAPH Côte d'Ivoire a été le plus grand perdant, reculant de 17,12 % à 8 300 XOF après une chute de 88 % de son bénéfice net au premier semestre par rapport à l'année précédente. SAFCA a perdu 11,04 % et NEI-CEDA a reculé de 8,33 %, cette dernière ayant été affectée par son ajustement ex-dividende.

La capitalisation boursière a baissé de 0,34 %, à 12,72 billions de francs CFA. Le volume des échanges a atteint 3,4 milliards de francs CFA, l'obligation sénégalaise à 6,75 % échue entre 2025 et 2032 représentant 84,89 % du chiffre d'affaires après que 300 000 titres, d'une valeur de 2,8 milliards de francs CFA, eurent changé de mains.

Points clés à retenir

Le franchissement de la barre des 555 points par la BRVM prolonge une reprise qui a fait grimper l'indice composite d'environ 60,7 % en 2026, tandis que le BRVM 30 a progressé d'environ 61,9 %. L'indice Principal a progressé d'environ 87,2 %, ce qui montre que la hausse ne se limite pas aux plus grandes entreprises de la bourse. Mais cette semaine met également en garde contre une lecture trop isolée de l'indice : 25 titres ont reculé contre 20 qui ont progressé, alors même que l'indice composite atteignait un nouveau record.

Cela signifie que les hausses enregistrées par les grandes entreprises ou celles ayant une pondération plus élevée ont suffi à compenser la faiblesse observée ailleurs. Orange Côte d'Ivoire en est un exemple, son titre ayant progressé d'environ 57,5 % cette année après une nouvelle hausse hebdomadaire de 6,85 %. La part de Sonatel dans les échanges montre également que la liquidité reste concentrée, une seule entreprise représentant plus de 20 % du volume hebdomadaire.

La baisse de 17,12 % de SAPH rappelle une nouvelle fois que les bénéfices commencent à prendre davantage d'importance à mesure que les valorisations augmentent. Après une hausse du marché de plus de 60 % en moins de 9 mois, les investisseurs auront de plus en plus besoin d'une croissance des bénéfices et des dividendes pour justifier des cours plus élevés. La prochaine étape de la remontée de la BRVM pourrait donc dépendre moins de la dynamique générale du marché et davantage des sociétés capables de présenter des résultats à la hauteur des gains déjà reflétés dans le cours de leurs actions.