Nigeria: Les actions nigérianes enregistrent une baisse hebdomadaire à l'approche de l'introduction en bourse de Dangote

Les actions nigérianes ont reculé au cours de la semaine qui s'est achevée le 11 septembre, les investisseurs ayant vendu des titres des secteurs bancaire, de l'assurance et de l'industrie à l'approche de la période de souscription à l'introduction en bourse de la raffinerie Dangote, qui débute le lundi 14 septembre.

L'indice NGX All-Share a reculé de 1,60 %, passant de 246 992,44 points la semaine précédente à 243 052,74 points. La capitalisation boursière a reculé de 1 970 milliards de nairas pour s'établir à 157 590 milliards de nairas, tandis que le rendement du marché depuis le début de l'année 2026 est resté à 56,19 %.

Les ventes se sont généralisées sur l'ensemble du marché, avec 80 titres en baisse et seulement 9 en hausse, contre 35 titres en baisse et 56 en hausse la semaine précédente. Le volume des échanges a reculé, passant de 4,36 milliards d'actions pour une valeur de 210,33 milliards de nairas à 3,65 milliards d'actions pour une valeur de 130,15 milliards de nairas. Les services financiers ont représenté 79,76 % du volume total.

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L'assurance a été le secteur le plus faible, avec une baisse de 5,52 %, suivi du secteur bancaire, qui a reculé de 4,07 %. Les biens industriels ont perdu 3,36 % et les biens de consommation ont reculé de 2,42 %. Le secteur du pétrole et du gaz a progressé de 2,83 %, soutenu par Seplat Energy, tandis que l'indice des matières premières a augmenté de 2,19 %.

NGX Group a mené le peloton des hausses avec une progression de 13,85 % à ₦148, suivi par Ellah Lakes, en hausse de 13,33 %, et Seplat Energy, qui a gagné 10 % pour atteindre ₦14 907,80. Fortis Global Insurance a été le plus fort baissier, avec une chute de 27,50 % à ₦1,45. Critical Minerals Financing Corporation a chuté de 24,24 %, tandis qu'Austin Laz a perdu 20,40 %.

L'attention se porte désormais sur l'introduction en bourse de Dangote Refinery, prévue le 14 septembre, et sur le retour du Nigeria au statut de marché frontalier du FTSE Russell, le 21 septembre. Ces deux événements pourraient affecter la liquidité, les investisseurs devant ajuster leurs portefeuilles et décider du montant des capitaux à allouer à la nouvelle cotation et aux actions existantes.

Points clés à retenir

La baisse de 1 970 milliards de nairas enregistrée cette semaine ressemble moins à un renversement de tendance par rapport à la remontée observée au Nigeria depuis 2026 qu'à un réajustement des positions en prévision de deux événements sur les marchés. L'indice All-Share affiche toujours une hausse de 56,19 % depuis le début de l'année, mais la baisse de 80 titres montre que les investisseurs ont réduit leur exposition sur une grande partie du marché.

L'introduction en bourse de Dangote Refinery en est l'une des raisons. Une offre importante peut détourner des liquidités des actions existantes, les investisseurs vendant leurs participations ou reportant de nouveaux achats pour financer leurs souscriptions. Ce calendrier coïncide également avec le retour du Nigeria, le 21 septembre, dans la classification «Frontier Market» de FTSE Russell, ce qui pourrait attirer une attention renouvelée sur les 31 titres nigérians sélectionnés pour cette série d'indices.

Cela crée des flux concurrents : les investisseurs nationaux pourraient lever des liquidités pour Dangote tandis que les investisseurs étrangers et ceux liés aux indices se préparent au retour du Nigeria dans le FTSE. La baisse du volume des transactions, passé de 210,33 milliards de nairas à 130,15 milliards de nairas, montre également que cette vague de ventes n'a pas été accompagnée d'une augmentation du volume des échanges. Le secteur du pétrole et du gaz a été l'un des rares à résister, soutenu par la hausse de 10 % de Seplat.

Les deux prochaines semaines montreront si les liquidités reviennent vers les titres existants après le début des souscriptions à l'introduction en bourse ou si elles restent concentrées autour de Dangote et des positions liées au FTSE.