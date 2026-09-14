Algérie: Le Premier ministre se rend en visite officielle à Bamako

Trois semaines après le déplacement de son homologue malien à Alger, Sifi Ghrieb est attendu au Mali où il doit notamment rencontrer le chef de la junte au pouvoir, le général Assimi Goïta, ce lundi 14 septembre. Reste à savoir si, après plusieurs mois de brouille, ce ballet diplomatique va permettre de déboucher sur un véritable réchauffement des relations entre les deux capitales.

Le dégel se poursuit entre le Mali et l'Algérie. Dans la foulée de la visite à Alger, le 24 août dernier, du chef du gouvernement malien, le général Abdoulaye Maïga, après plusieurs mois de brouille entre les deux pays, le Premier ministre algérien, Sifi Ghrieb, est attendu à Bamako, ce lundi 14 septembre, en compagnie de plusieurs membres de son gouvernement.

Alors que les autorités maliennes ont préparé cette visite avec grand soin, Sifi Ghrieb sera accueilli par son homologue à l'aéroport de Bamako, selon le programme officiel.

Après de premières discussions aura lieu le temps fort de la journée, une rencontre entre le Premier ministre algérien et le chef de la junte malienne, le général Assimi Goïta, qui recevra des mains de son hôte un message personnel du président Abdelmadjid Tebboune. Puis, les chefs de gouvernement malien et algérien dirigeront une séance de travail entre leurs délégations.

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Selon plusieurs observateurs, le constat d'un véritable réchauffement des relations entre Alger et Bamako pourra être fait si une réunion de la grande commission mixte de coopération Mali-Algérie est rapidement convoquée à l'issue de cette visite.

Alors que les deux pays partagent une frontière terrestre de plus de 1300 kilomètres de long, leur principal défi réside dans la lutte contre le terrorisme. Les autorités maliennes estiment notamment que l'Algérie peut, si elle le veut vraiment, contribuer à combattre les groupes armés indépendantistes et jihadistes qui déstabilisent le territoire malien.