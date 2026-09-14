Ouganda: Accusé d'avoir armé un cartel mexicain, un proche du fils du président a été extradé vers les États-Unis

Ancien militaire à la retraite, Katungi Michael Mpeirwe est notamment accusé par la justice américaine d'avoir fourni des armes de guerre au Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus actives du Mexique. Aux États-Unis, il encourt une peine d'au moins 10 ans de prison qui pourrait aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Proche du fils du président ougandais Yoweri Museveni, l'ancien colonel Katungi Michael Mpeirwe a été remis aux autorités américaines samedi 12 septembre et a, depuis, décollé pour rejoindre les États-Unis, a indiqué le directeur des services pénitentiaires ougandais à l'AFP. Désormais à la retraite, cet ancien militaire y est poursuivi pour avoir collaboré avec des cartels de drogue mexicains, notamment le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération qui est considéré par la justice américaine comme l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus actives du Mexique.

Katungi Michael Mpeirwe est accusé d'avoir comploté depuis le mois de septembre 2022 avec trois hommes - un Bulgare, un Kényan et un Tanzanien - pour lui fournir un arsenal de guerre constitué de mitrailleuses, de lance-roquettes, de mines anti-personnel, de missiles sol-air, de drones et de canons anti-aériens.

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Une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité

Recruté par le prévenu kényan selon l'acte d'accusation, il aurait ensuite recruté à son tour leur complice tanzanien. Quant au coordonateur, le Bulgare Peter Dimitrov Mirchev, celui-ci aurait autrefois fait affaire avec le célèbre marchand d'armes russo-tadjik Viktor Bout.

En Ouganda, Katungi Michael Mpeirwe était connu pour sa proximité avec le fils du président Museveni, Muhoozi Kainerugaba, qui l'avait d'ailleurs intégré au comité central de son mouvement avant de l'en exclure après la publication de l'acte d'accusation américain. Après son interpellation à la fin du mois de juin à Kampala, la justice ougandaise avait annoncé, à la fin du mois d'août, que son extradition était proche. Aux États-Unis, Katungi Michael Mpeirwe sera jugé par un tribunal de l'État de Virginie. S'il est condamné, il encourt une peine minimale de 10 ans de prison susceptible d'aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.