Ouganda: Accusé d'avoir armé un cartel mexicain, un proche du fils du président a été extradé vers les États-Unis

14 Septembre 2026
Radio France Internationale

Ancien militaire à la retraite, Katungi Michael Mpeirwe est notamment accusé par la justice américaine d'avoir fourni des armes de guerre au Cartel de Jalisco Nouvelle Génération, l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus actives du Mexique. Aux États-Unis, il encourt une peine d'au moins 10 ans de prison qui pourrait aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Proche du fils du président ougandais Yoweri Museveni, l'ancien colonel Katungi Michael Mpeirwe a été remis aux autorités américaines samedi 12 septembre et a, depuis, décollé pour rejoindre les États-Unis, a indiqué le directeur des services pénitentiaires ougandais à l'AFP. Désormais à la retraite, cet ancien militaire y est poursuivi pour avoir collaboré avec des cartels de drogue mexicains, notamment le Cartel de Jalisco Nouvelle Génération qui est considéré par la justice américaine comme l'une des organisations criminelles les plus violentes et les plus actives du Mexique.

Katungi Michael Mpeirwe est accusé d'avoir comploté depuis le mois de septembre 2022 avec trois hommes - un Bulgare, un Kényan et un Tanzanien - pour lui fournir un arsenal de guerre constitué de mitrailleuses, de lance-roquettes, de mines anti-personnel, de missiles sol-air, de drones et de canons anti-aériens.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une peine pouvant aller jusqu'à la réclusion à perpétuité

Recruté par le prévenu kényan selon l'acte d'accusation, il aurait ensuite recruté à son tour leur complice tanzanien. Quant au coordonateur, le Bulgare Peter Dimitrov Mirchev, celui-ci aurait autrefois fait affaire avec le célèbre marchand d'armes russo-tadjik Viktor Bout.

En Ouganda, Katungi Michael Mpeirwe était connu pour sa proximité avec le fils du président Museveni, Muhoozi Kainerugaba, qui l'avait d'ailleurs intégré au comité central de son mouvement avant de l'en exclure après la publication de l'acte d'accusation américain. Après son interpellation à la fin du mois de juin à Kampala, la justice ougandaise avait annoncé, à la fin du mois d'août, que son extradition était proche. Aux États-Unis, Katungi Michael Mpeirwe sera jugé par un tribunal de l'État de Virginie. S'il est condamné, il encourt une peine minimale de 10 ans de prison susceptible d'aller jusqu'à la réclusion à perpétuité.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.