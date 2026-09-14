Maroc: Fouzi Lekjaa, une figure omniprésente dans la campagne pour les législatives du 23 septembre

À dix jours d'un scrutin auquel il n'est lui-même pas candidat, le président de la Fédération royale de football et ministre délégué en charge du Budget occupe le terrain pour tenter de faire profiter de son aura le Parti authenticité et modernité (PAM) qu'il vient de rallier.

Omniprésent dans les médias, il est censé incarner le renouveau de la classe politique marocaine qui fait face à une grave crise de confiance à dix jours des législatives du 23 septembre. Engagé au sein du Parti authenticité et modernité (PAM) depuis le mois de juillet, Fouzi Lekjaa, le président de la Fédération royale de football aux multiples succès, s'est immédiatement glissé dans son nouveau costume d'homme en campagne. Son objectif ? Faire profiter la formation de son aura pour lui permettre de remporter enfin le scrutin.

En attendant de savoir si le pari sera gagnant, son irruption dans la vie politique ne laisse en tout cas pas indifférent dans les rues de Casablanca, où certains lui reconnaissent des qualités réelles. « Il a une manière de travailler très professionnelle. Il le fait avec discrétion et maîtrise son domaine », affirme par exemple un passant croisé dans la capitale économique marocaine. « Il est dans l'organisation de la Coupe du monde 2030, membre de la CAF [Confédération africaine de football, NDLR], de la Fifa, et il est aussi ministre délégué en charge du Budget... c'est un véritable homme d'État ! », argumente un autre.

Bulldozer

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Reste que l'homme qui, en quelques mois, a su imprimer son style ne fait pas l'unanimité parmi les Marocains. « Avec son populisme, il ne va pas nous rendre la vie meilleure. Fouzi Lekjaa est à l'image du gouvernement actuel : il cherche son intérêt propre et c'est tout », balaie un autre Casablancais. Il faut dire qu'avec ses formules qui claquent et son discours qui va droit au but, l'intéressé va parfois un peu vite en besogne, comme lorsqu'il a déclaré en meeting que « la province de Benslimane accueillera la finale de la Coupe du monde 2030, qu'ils le veuillent ou non », taclant au passage la presse et la classe politique espagnoles qui font campagne pour que le match se déroule dans leur pays. « Que ceux qui ont envie de parler parlent ! », avait-il renchéri, alors même que la Fifa n'a, elle, pas encore officiellement tranché la question...

Depuis son entrée en campagne pour le parti du tracteur, le symbole du PAM, Fouzi Lekjaa fond sur ses adversaires tel un bulldozer. Y compris ceux de la coalition gouvernementale au pouvoir, qui furent pourtant des alliés pendant ces cinq dernières années...