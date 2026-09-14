Guinée: Le président guinéen Mamadi Doumbouya en visite officielle à Abidjan

14 Septembre 2026
Radio France Internationale
Par Abdoulaziz Diallo

Cinq ans après son arrivée au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, le président guinéen Mamadi Doumbouya était en visite officielle ce week-end en Côte d'Ivoire. Avec notamment pour objectif de renforcer la coopération face aux menaces sécuritaires dans la sous-région.

Cinq ans après son arrivée au pouvoir à la faveur d'un coup d'État, le général Mamadi Doumbouya, élu président de la Guinée en décembre 2025, s'est entretenu avec son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Au menu des échanges : le renforcement de la coopération économique, commerciale et sécuritaire entre les deux pays voisins. À l'issue de l'entretien, Mamadi Doumbouya a face à la presse, salué « la qualité du contact direct et régulier » avec celui qu'il appelle son « grand frère » avant d'insister sur la nécessité de renforcer la coopération face aux menaces sécuritaires dans la sous-région.

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« Sur le plan politique et diplomatique, dit Mamadi Doumbouya, je veux saluer le soutien et l'accompagnement de votre excellence à mon endroit tout au long du processus électoral qui a conduit à mon élection à la magistrature suprême de mon pays. Je veux enfin mentionner la qualité du contact direct et régulier que nous entretenons ainsi que notre convergence de vue sur les grands sujets qui nous rassemblent. »

« Comme vous, je suis convaincu qu'il n'y a pas de développement sans paix, ni stabilité. Or, notre espace géographique fait face à des défis de sécurité de toute nature. Nous sommes disposés à travailler avec vous en matière d'échange de renseignements, de lutte contre la criminalité transfrontalière et le terrorisme, le corridor commercial et de coopération au sein des organisations régionales africaines c'est je le crois une exigence », conclut le président guinéen.

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