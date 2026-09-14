Sénégal: Jeux olympiques de la Jeunesse 2026 - Le pays accueille la flamme olympique à Dakar

Après avoir été remise au président Bassirou Diomaye Faye dans le courant de la matinée, la flamme olympique arrivée dans le pays en fin de semaine a été mise à l'honneur lors d'une grande cérémonie organisée place du Souvenir africain, samedi 12 septembre.

À 48 jours du coup d'envoi des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui auront lieu du 31 octobre au 13 novembre au Sénégal - les premiers à être organisés en terre africaine -, la flamme olympique, symbole des jeux, est arrivée à Dakar où une cérémonie officielle s'est déroulée place du Souvenir africain, sur la corniche de la capitale sénégalaise, samedi 12 septembre, pour marquer le début des festivités.

Très attendue, la flamme y a été apportée en fin de journée accompagnée d'une centaine de femmes - des figures inspirantes de la société sénégalaise - vêtues de long boubous orange et jaune symbole de l'énergie qu'elles y insufflent. Puis Mame Maty Mbeng, l'ancienne capitaine de l'équipe de basket féminine du Sénégal, a allumé un chaudron installé au centre de la place avec, derrière elle, l'océan Atlantique et une gigantesque carte de l'Afrique - autre symbole.

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« Je suis très fière pour le Sénégal qui, j'en suis sûre, va réussir ces Jeux là !, a alors réagi Marianne Mendoza, ancienne championne du Sénégal de saut en longueur avant de poursuivre : Et pour une ancienne sportive, ça fait chaud au coeur parce que je n'ai jamais eu l'occasion de participer aux Jeux olympiques. »

« Cette flamme qui s'allume ici, à Dakar, pour la première fois pour nous, c'est magnifique ! Comme amatrice des Jeux olympiques que je suis depuis très jeune, je suis très fière ! », s'est pour sa part extasiée Ana, l'une des spectatrices venues suivre l'événement.

Les mythiques Tambours de la famille Doudou Ndiaye Rose ont ensuite résonné, le Sénégal ayant bien l'intention, pour cette première édition des JOJ sur le continent africain, de mettre les petits plats dans les grands, d'autant plus que le pays attendait ce moment depuis longtemps. Initialement prévus en 2022, ces jeux avaient effectivement été reportés, à l'époque, en raison de la pandémie de covid-19. Rien d'étonnant donc à ce que ce samedi, l'ambiance ait été à l'enthousiasme et à la fête...

« Je suis fière d'être africaine car, pour la première fois, la flamme arrive sur notre continent »

Alors que, dans son discours, le Premier ministre sénégalais Ahmadou al Aminou Lo a insisté sur la jeunesse du continent africain dont 60% de la population a moins de 30 ans et sur la formidable promesse que cela représente, la présidente du Comité international olympique (CIO), l'ancienne championne de natation zimbabwéenne Kirsty Coventry, a, elle, salué les efforts fournis par le Sénégal pour être en mesure d'accueillir l'événement.

« Je suis fière d'être africaine car, pour la première fois, la flamme arrive sur notre continent. Et je suis fière d'en être témoin, fière d'oeuvrer à ce mouvement, a-t-elle lancé. Je pense que beaucoup des personnes qui viendront au Sénégal ont une certaine idée de l'Afrique. Je pense qu'elles y seront accueillies à bras ouverts et vivront une expérience africaine qu'elles n'auraient probablement jamais imaginée. Je pense qu'elles auront alors une vision différente des choses et que cela changera leur regard sur le monde...»

Le sport brise les barrières et nous permet de mieux nous comprendre : ce sont des valeurs essentielles dont le monde a besoin aujourd'hui.

Quant au président sénégalais Bassirou Diomaye Faye devenu un peu plus tôt dans la journée le premier président du continent à porter la flamme olympique dans son pays, lui a appelé le peuple sénégalais et les athlètes à être dignes de cette confiance : « Jeunesse du Sénégal, dans quelques semaines, plus de 2700 athlètes fouleront le sol sénégalais [...]. Ce qu'ils retiendront, c'est l'image d'un peuple debout qui fait confiance à sa jeunesse et qui la valorise [...]. Cette flamme dit que l'Afrique ne regarde plus, que l'Afrique reçoit l'image que les autres retiendront : c'est celle que vous donnerez. [...] Je vous fais confiance et je sais que vous relèverez ce défi ! », a-t-il déclaré.

Jeunesses du Sénégal [...], rendez-nous fiers et rendez fière toute l'Afrique !

À l'issue de cette journée, la flamme olympique va prendre la direction de différents quartiers de Dakar ces prochains jours, puis effectuer une tournée dans tout le pays avant l'ouverture des JOJ.