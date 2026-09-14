Soudan: Le Président du CST rencontre l'envoyé spécial britannique pour le pays

Le Président du Conseil de Souveraineté Transitoire (CST), Lieutenant-Général Abdel Fattah Al-Burhan, a accueilli l'envoyé spécial britannique pour le Soudan, Richard Crowder, en présence du Sous-Secrétaire aux Affaires étrangères, ambassadeur Muawiya Osman Khalid.

Dans une déclaration, l'envoyé britannique s'est dit heureux de sa visite dans le pays après la restauration de Khartoum, soulignant que la destruction systématique qui a touché de nombreuses infrastructures vitales et de service en raison de la guerre, ainsi que le déplacement de milliers de civils vers les pays voisins, ce qui a contribué à aggraver la crise humanitaire, qui représente la pire catastrophe humanitaire au monde.

Il a précisé que le rapport de la commission internationale d'enquête avait donné une image sombre des violations du droit international et humanitaire, ainsi que de l'ingérence étrangère dans la crise à travers le recrutement de mercenaires étrangers.

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Il a ajouté que la priorité devait être de mettre fin à la guerre, de garantir la sécurité des personnes et de mettre un terme à la souffrance humaine, précisant que cela pouvait être réalisé à travers un dialogue mené et maîtrisé par les Soudanais eux-mêmes, via un processus politique compréhensif et transparent représentant la vision des Soudanais tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays.

L'envoyé britannique a indiqué l'accueil de son pays aux initiatives des véritables parties prenantes, tout en saluant les garanties proposées par le gouvernement du Soudan concernant les personnes pouvant participer au dialogue.

M. Crowder a indiqué que son pays participerait, dans les prochains jours, aux réunions de l'Assemblée générale des Nations Unies à New York et que la crise Soudanaise attirera l'attention des dirigeants mondiaux.