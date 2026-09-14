Congo-Kinshasa: Est du pays - Des progrès «modestes», le processus de paix de Doha patine

En République démocratique du Congo (RDC), le taux de réalisation des engagements de Doha reste faible et inégal selon le premier rapport du Baromètre des accords de paix en Afrique. Ce baromètre est une initiative indépendante dédiée au suivi, à l'évaluation et à la promotion de la mise en oeuvre effective des accords de paix en Afrique. Pour la première fois, il s'est penché sur le processus de paix de Doha entre la RDC et le groupe armé AFC/M23, soutenu par le Rwanda voisin, dont les discussions ont commencé en juillet 2025. Et selon les conclusions de ce rapport, publié ce samedi 12 septembre, les progrès restent « modestes ».

La principale avancée, c'est cette première libération de prisonniers du groupe AFC/M23 par les autorités de Kinshasa en août 2026. Petit bémol souligné tout de même par le rapport : sur les 477 détenus identifiés lors des discussions, seuls 15 ont été pris en charge par le CICR lors de cet échange et pour certains, les divergences autour de leur identité, leur statut « ont fragilisé la confiance dans ce mécanisme ».

Deux des huit protocoles signés

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Concernant le mécanisme de vérification du cessez-le-feu, les progrès sont aussi limités avec un peu plus de 17% de taux de réalisation. La deuxième mission des équipes dans le Masisi, au Nord-Kivu, n'a, par exemple, pas pu avoir lieu. Quant à l'avancée des négociations prévues dans l'accord-cadre, le rapport rappelle que seuls deux des huit protocoles ont - pour l'instant - été signés.

Les auteurs du document mettent en avant des raisons pour expliquer ces lenteurs : la méfiance persistante entre les parties, la poursuite des hostilités sur le terrain mais aussi une moindre attention diplomatique.