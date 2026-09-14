Sénégal: 'Nelvia', une plateforme numérique de gestion scolaire lancée à Thiès

Une société regroupant de jeunes Sénégalais établis au Sénégal et au Canada a lancé, samedi à Thiès, "NELVIA", une plateforme numérique conçue pour gérer à la fois diverses composantes de l'espace scolaire, a constaté l'APS.

"Nelvia" est une initiative portée par de jeunes Sénégalais vivant au Canada et au Sénégal, dans le cadre de la dynamique de transformation numérique impulsée par l'État du Sénégal, par le biais du New Deal technologique.

Cette initiative se veut également une contribition à l'ambition de développement du capital humain de la Vision Sénégal 2050.

La plateforme regroupe, dans un même environnement, la gestion des élèves, le suivi pédagogique, les finances, la sécurité documentaire et la communication avec les familles.

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"Le principal développeur a été un collègue. Nous avons travaillé ensemble avant qu'il ne parte au Canada", a renseigné l'informaticien et co- développeur, chargé de la présentation de la plateforme, Djibril Kébé.

Selon lui, les concepteurs de cet outil ont essayé d'être en phase avec la démarche de l'État dans le cadre du New Deal technologique.

"Aujourd'hui, Nelvia vient, en tant qu'entité complémentaire de (Planet) qui est déjà utilisé dans le public", a expliqué l'informaticien.

"Nelvia" commence avec une plateforme dédiée aux établissements privés, avant de mettre en place une autre consacrée aux structures publiques du système éducatif, selon ses créateurs.

L'objectif, à terme, est de fédérer les deux plateformes, pour avoir "des données fiables et vérifiables" sur les écoles.

M. Kébé a expliqué que chaque composante de l'école, que ce soit les infrastructures, les élèves, le corps enseignant, les parents d'élèves, les finances ou la gestion des emplois du temps, "a fait l'objet d'un travail particulier pour améliorer l'existant et accompagner la démarche nationale".

Selon lui, il s'agit d'un système "très interactif" à travers lequel "le parent reçoit les notifications de l'école" dans un espace prévu pour gérer ses enfants dans l'établissement où ils sont inscrits.

"A partir de cette interface, il peut même communiquer avec l'administration, les professeurs et effectuer un paiement en ligne", a-t-il ajouté.