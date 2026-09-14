Cameroun: La Sonara perd son dernier recours judiciaire face à une société nigériane

Coup dur et lourd coût financier pour le Cameroun : la Société nationale de raffinage (Sonara), a perdu son dernier recours judiciaire au Royaume-Uni. Elle devra donc payer 42,8 milliards de francs CFA à la société nigériane Sahara Energy pour des cargaisons de pétrole non payées en totalité.

À l'origine du contentieux entre le Cameroun et la société nigériane, on trouve des cargaisons de pétrole brut achetées à Sahara Energy entre 2013 et 2016. Un pétrole livré, consommé mais que la Sonara n'a pas entièrement payé. Il s'agit notamment des frais annexes, prévus dans le contrat signé par la Sonara, ce qu'on appelle les intérêts de financement et les pertes de change, dont le montant s'est envolé, parce qu'à l'époque la Sonara a trop tardé à régler sa facture.

Incompétence

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De l'incompétence, s'agace l'expert en questions pétrolières, Robert Mouthe Ambassa : « C'est les gens qui ne sont pas aux places qu'il faut, c'est-à-dire, ils ne comprennent pas déjà le système... Comment ça fonctionne, alors ils passent le temps à traîner et à réfléchir et entre temps les intérêts de financement ou les pertes en change continuent de progresser, parce que ceux qui sont dans le milieu pétrolier savent que c'est des choses qu'il faut faire vite, et en temps réel ; il ne faut pas traîner, c'est pas plus compliqué que ça ! »

Voici donc confirmée une nouvelle créance équivalent à 75 millions de dollars, bien malvenue pour les finances du Cameroun, rappelle l'économiste Serge Alain Godong : « Puisque la Sonara est réputée ne pas avoir une trésorerie de bonne qualité, il est tout à fait prévisible que ce soit le ministère des Finances qui, d'ailleurs, depuis longtemps a fait préemption en termes de tutelle sur la Société nationale de raffinage, qui soit appelé à répondre de cette créance là et à l'acquitter. »

Silence de Yaoundé depuis deux mois

Il faudra aussi expliquer pourquoi la Sonara, à l'époque, n'a pas pleinement honoré son contrat, selon le président du Comité citoyen de vigilance financière, Charles Menye : « Est-ce que cette compagnie là avait les moyens de le faire, si elle ne les avait pas, est-ce qu'elle les a sollicités, il faudra faire une sorte de chaîne de décision et essayer de comprendre pourquoi on n'a pas payé, et cela vaut pour la Sonara et pour beaucoup d'entreprises camerounaises aujourd'hui. »

La décision de la justice britannique a déjà deux mois. Depuis, il n'y a eu aucune déclaration publique du côté de Yaoundé. Une créance qui s'ajoute aussi aux 353 milliards de francs CFA que le Cameroun a été condamné à payer en juillet 2026 à la compagnie minière australienne Sundance Resources.