Togo: Quand le jute devient accessoire de mode

Dans la banlieue d'Agoè-Lègbassito, au nord-ouest de Lomé, Florence Abalo Yawavi donne une seconde vie à une fibre végétale trop souvent négligée : le jute.

À travers son initiative artisanale « Main de Florence », elle transforme cette matière brute, extraite de la tige de plantes du genre Corchorus, en accessoires aussi originaux qu'élégants.

Dans son atelier, le jute occupe une place centrale et se marie selon les créations à des cauris, des perles, des coquillages ou encore des tissus colorés. Sous ses mains, la fibre se métamorphose en sandales, casquettes et autres pièces artisanales soigneusement personnalisées.

Avec « Main de Florence », l'ambition dépasse le simple atelier de quartier. La créatrice veut développer sa marque, diversifier ses collections et s'imposer par la qualité et l'originalité de ses pièces.

Elle cherche des distributeurs eau Togo, en Afrique et en Europe.