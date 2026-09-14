Togo: Quand le jute devient accessoire de mode

13 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

Dans la banlieue d'Agoè-Lègbassito, au nord-ouest de Lomé, Florence Abalo Yawavi donne une seconde vie à une fibre végétale trop souvent négligée : le jute.

À travers son initiative artisanale « Main de Florence », elle transforme cette matière brute, extraite de la tige de plantes du genre Corchorus, en accessoires aussi originaux qu'élégants.

Dans son atelier, le jute occupe une place centrale et se marie selon les créations à des cauris, des perles, des coquillages ou encore des tissus colorés. Sous ses mains, la fibre se métamorphose en sandales, casquettes et autres pièces artisanales soigneusement personnalisées.

Avec « Main de Florence », l'ambition dépasse le simple atelier de quartier. La créatrice veut développer sa marque, diversifier ses collections et s'imposer par la qualité et l'originalité de ses pièces.

Elle cherche des distributeurs eau Togo, en Afrique et en Europe.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.