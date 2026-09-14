Togo: Serge Seko à Dubaï

13 Septembre 2026
Togonews (Lomé)

L'international togolais Serge Seko, milieu droit de 33 ans, débarque aux Émirats arabes unis. Il vient de signer pour une saison avec G Reds FC (Dubaï), club évoluant en troisième division, après un net coup de frein dans sa carrière ces dernières années.

Cette signature s'inscrit dans une tendance de fond du football du Golfe : à l'image de l'Arabie saoudite, les Émirats recrutent des joueurs étrangers à tour de bras, toutes divisions confondues, offrant ainsi à de nombreux footballeurs africains, y compris hors de l'élite continentale, l'opportunité de repartir de l'avant dans un championnat en pleine structuration.

Pour Serge Seko, ce nouveau défi est avant tout l'occasion de retrouver progressivement le rythme de la compétition et de redonner un nouvel élan à sa carrière.

Appelé pour la première fois en sélection togolaise en 2017, le joueur a multiplié les expériences à travers le continent africain. Il est notamment passé par le Cameroun avant de s'exporter en Angola.

Son parcours l'a également conduit en Tunisie avant un retour au pays natal à l'AS Gbohloé-Su des Lacs, son dernier club connu avant cette signature.

Lire l'article original sur Togonews.

Tagged:
Copyright © 2026 Togonews. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.