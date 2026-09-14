Cote d'Ivoire: Fédération ivoirienne de football - Yacine Idriss Diallo reconduit pour un deuxième mandat

La Fédération ivoirienne de football (FIF) poursuit son aventure avec Yacine Idriss Diallo. Le président sortant a été reconduit, ce samedi 12 septembre 2026, pour un deuxième mandat de quatre ans, à l'issue de l'Assemblée générale élective tenue à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro. Et ce, avec 123 voix sur 149 pour un deuxième mandat de quatre ans

Déjà élu à la tête de l'instance en 2022, Yacine Idriss Diallo conserve ainsi les commandes du football ivoirien pour les quatre prochaines années. Il devient le 13e président de l'histoire de la FIF à la suite de cette élection.

Une élection sous le signe de la continuité

L'Assemblée générale élective avait été convoquée pour désigner le président de la Fédération ainsi que les autres membres du Comité exécutif. Les assises se sont tenues dans la capitale politique ivoirienne, en présence des représentants des différentes composantes de la famille du football.

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La candidature de Yacine Idriss Diallo avait été validée par la Commission électorale de la FIF. Le président sortant était finalement le seul candidat à la présidence après la publication de la liste définitive des candidatures.

Cette situation avait fait de l'élection du 12 septembre un scrutin essentiellement tourné vers le choix de la continuité à la tête de l'institution.

Un premier mandat marqué par plusieurs acquis

Arrivé à la présidence de la FIF en avril 2022, Yacine Idriss Diallo avait placé son premier mandat sous le signe du rassemblement et du développement du football ivoirien. Son bilan a notamment été marqué par le sacre des Éléphants à la CAN 2023, disputée en Côte d'Ivoire et remportée en février 2024.

Sous sa présidence, la sélection nationale a également obtenu sa qualification pour la Coupe du monde 2026. La gouvernance de la FIF a par ailleurs engagé plusieurs chantiers liés à la structuration des clubs, à la formation et au développement des infrastructures.

À quelques jours du scrutin, le président sortant avait présenté son nouveau projet sous le slogan « Transformer pour durer ». Celui-ci met notamment l'accent sur l'autonomisation et la professionnalisation des clubs, la formation des dirigeants, la protection sociale des joueurs, le développement du football féminin et l'amélioration de la gouvernance.

Quatre nouvelles années pour poursuivre les réformes

Avec cette réélection, Yacine Idriss Diallo dispose désormais de quatre années supplémentaires pour poursuivre les chantiers engagés au cours de son premier mandat.

Les attentes restent nombreuses au sein de la famille du football ivoirien, notamment en matière de professionnalisation des clubs, d'amélioration des infrastructures, de formation des jeunes et de compétitivité des sélections nationales.

Après une première mandature placée sous le signe de « Rassembler pour développer », le président reconduit entend désormais inscrire son action dans la durée avec « Transformer pour durer ».

La nouvelle mandature de Yacine Idriss Diallo s'ouvre ainsi dans un contexte où le football ivoirien, fort de son titre continental et de sa qualification au Mondial 2026, entend consolider ses acquis et poursuivre sa progression sur la scène africaine et internationale.