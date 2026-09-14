Cote d'Ivoire: Forêts classées - La SODEFOR durcit la lutte contre l'orpaillage et les occupations illégales

Entre sensibilisation, patrouilles et opérations de démantèlement, la Sodefor intensifie ses actions contre les activités qui contribuent à la dégradation des forêts classées. Du Mont Kourabahi aux Rapides Grah, en passant par la forêt classée d'Audouin, les opérations se multiplient.

La Société de développement des forêts (Sodefor) veut renforcer la protection des forêts classées. Dans une publication mise en ligne, samedi 12 septembre 2026, sur sa page officielle Facebook, l'institution fait état d'une intensification de ses actions contre plusieurs activités illégales qui menacent ces espaces protégés.

Sous la houlette de son Directeur général, le Conservateur général Brêhima Coulibaly, la Sodefor indique agir conformément aux directives du ministre des Eaux et Forêts, Jacques Assahoré Konan. La lutte cible notamment l'orpaillage clandestin, les lotissements illégaux, les défrichements et le sciage à façon.

La sensibilisation comme première réponse

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Avant la répression, la Sodefor mise sur la sensibilisation des populations riveraines et des acteurs économiques. Les campagnes organisées dans les La sensibilisation comme première réponse zones concernées visent à expliquer les conséquences de la déforestation et de la dégradation des ressources forestières.

Pour la société, cette démarche doit favoriser une prise de conscience collective et une meilleure implication des populations dans la préservation des forêts classées.

Des patrouilles pour prévenir les intrusions

Lorsque les activités illégales persistent, la Sodefor dit passer à la phase de répression. Des patrouilles de surveillance sont régulièrement organisées dans les forêts classées afin de prévenir les intrusions, de sécuriser les espaces et de dissuader les actes susceptibles de compromettre leur intégrité.

Cette présence sur le terrain vise également à répondre à ce que l'institution présente comme des situations de défiance à l'égard de l'autorité de l'État dans certaines zones forestières.

Plusieurs sites démantelés début septembre

Les opérations de terrain se sont notamment intensifiées dans les forêts classées du Mont Kourabahi et des Rapides Grah, dans la zone Nord. Selon la Sodefor, une vaste offensive menée du 3 au 7 septembre 2026 a permis de démanteler des sites d'orpaillage illégaux.

L'opération avait également pour objectif de réaffirmer la présence de l'État dans ces espaces protégés.

Autre intervention signalée par la Sodefor: la fermeture, le vendredi 4 septembre, d'un site de lotissement installé dans la forêt classée d'Audouin, à Jacqueville.

Interpellations et saisies

La stratégie de la Sodefor ne se limite pas au démantèlement des sites. Les personnes suspectées d'avoir été surprises en flagrant délit lors des patrouilles ou des opérations sont interpellées et conduites devant les juridictions compétentes, précise l'institution.

Le matériel et les installations découverts sur les sites illégaux peuvent, pour leur part, être saisis ou détruits, selon les circonstances.

À travers ces différentes actions, la Sodefor réaffirme sa volonté de lutter contre les atteintes aux forêts classées. Elle annonce maintenir une politique de « tolérance zéro » à l'égard des contrevenants au Code forestier en vigueur.