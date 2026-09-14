Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - A Korhogo, le parti ravive ses liens historiques avec la famille Gon Coulibaly

À l'occasion de la célébration de son 80e anniversaire dans le Nord de la Côte d'Ivoire, le Pdci-Rda veut renouer avec certains liens historiques de son histoire. Une délégation du parti, conduite par son Secrétaire exécutif en chef, Yapo Calice, a été reçue, le 11 septembre 2026, à Korhogo, par Sa Majesté Issa Coulibaly.

La rencontre avec la famille Coulibaly s'inscrit dans le programme des festivités marquant les huit décennies d'existence du parti. Elle a été l'occasion pour les responsables du Pdci-Rda de revenir sur les relations historiques entre le président Félix Houphouët-Boigny et le patriarche de la famille Coulibaly.

Un hommage à une relation historique

Au cours des échanges, Yapo Calice a salué l'accueil réservé à la délégation. Il a également rendu hommage à la mémoire du patriarche Coulibaly, tout en soulignant l'importance des liens qui l'unissaient à Félix Houphouët-Boigny.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le Secrétaire exécutif en chef, cette relation fait partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne. Au nom de la direction du Pdci-Rda et de son président, Tidjane Thiam, il a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Issa Coulibaly.

Yapo Calice a surtout affiché la volonté de renouer les relations entre le parti et la famille Coulibaly. « Nous voulons reprendre ces relations là où elles ont été arrêtées », a-t-il déclaré.

La célébration des 80 ans du Pdci-Rda à Korhogo est ainsi présentée comme une occasion de renouer et de consolider ces liens historiques.

Le Terrain Gravier se prépare

Après cette rencontre, la délégation du Pdci-Rda s'est rendue au Terrain Gravier de Korhogo. Le site doit accueillir la cérémonie consacrée aux festivités du 80e anniversaire du parti dans le Nord.

Cette visite a permis aux responsables du parti de faire le point sur les préparatifs et de constater les dispositions prises pour l'accueil de la cérémonie.

Une prière à la Grande Mosquée

La délégation a ensuite poursuivi son programme à la Grande Mosquée de Korhogo. Le Secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'Organisation du Pdci-Rda, Traoré Adam-Kolia, accompagné de plusieurs membres du parti, dont le Secrétaire exécutif chargé de la religion et des cultes, PAPA Nouveau, y a pris part à une prière.

La cérémonie religieuse était consacrée au Pdci-Rda et à son président, Tidjane Thiam. Elle visait également à implorer la paix, la cohésion et la réussite des festivités marquant les 80 ans du parti.

La commémoration se poursuit à Korhogo avec plusieurs activités consacrées à l'histoire et à l'héritage du Pdci-Rda en Côte d'Ivoire.