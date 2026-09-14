Cote d'Ivoire: PDCI-RDA - A Korhogo, le parti ravive ses liens historiques avec la famille Gon Coulibaly

12 Septembre 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

À l'occasion de la célébration de son 80e anniversaire dans le Nord de la Côte d'Ivoire, le Pdci-Rda veut renouer avec certains liens historiques de son histoire. Une délégation du parti, conduite par son Secrétaire exécutif en chef, Yapo Calice, a été reçue, le 11 septembre 2026, à Korhogo, par Sa Majesté Issa Coulibaly.

La rencontre avec la famille Coulibaly s'inscrit dans le programme des festivités marquant les huit décennies d'existence du parti. Elle a été l'occasion pour les responsables du Pdci-Rda de revenir sur les relations historiques entre le président Félix Houphouët-Boigny et le patriarche de la famille Coulibaly.

Un hommage à une relation historique

Au cours des échanges, Yapo Calice a salué l'accueil réservé à la délégation. Il a également rendu hommage à la mémoire du patriarche Coulibaly, tout en soulignant l'importance des liens qui l'unissaient à Félix Houphouët-Boigny.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour le Secrétaire exécutif en chef, cette relation fait partie de l'histoire politique de la Côte d'Ivoire moderne. Au nom de la direction du Pdci-Rda et de son président, Tidjane Thiam, il a exprimé sa reconnaissance à Sa Majesté Issa Coulibaly.

Yapo Calice a surtout affiché la volonté de renouer les relations entre le parti et la famille Coulibaly. « Nous voulons reprendre ces relations là où elles ont été arrêtées », a-t-il déclaré.

La célébration des 80 ans du Pdci-Rda à Korhogo est ainsi présentée comme une occasion de renouer et de consolider ces liens historiques.

Le Terrain Gravier se prépare

Après cette rencontre, la délégation du Pdci-Rda s'est rendue au Terrain Gravier de Korhogo. Le site doit accueillir la cérémonie consacrée aux festivités du 80e anniversaire du parti dans le Nord.

Cette visite a permis aux responsables du parti de faire le point sur les préparatifs et de constater les dispositions prises pour l'accueil de la cérémonie.

Une prière à la Grande Mosquée

La délégation a ensuite poursuivi son programme à la Grande Mosquée de Korhogo. Le Secrétaire exécutif en chef adjoint chargé de l'Organisation du Pdci-Rda, Traoré Adam-Kolia, accompagné de plusieurs membres du parti, dont le Secrétaire exécutif chargé de la religion et des cultes, PAPA Nouveau, y a pris part à une prière.

La cérémonie religieuse était consacrée au Pdci-Rda et à son président, Tidjane Thiam. Elle visait également à implorer la paix, la cohésion et la réussite des festivités marquant les 80 ans du parti.

La commémoration se poursuit à Korhogo avec plusieurs activités consacrées à l'histoire et à l'héritage du Pdci-Rda en Côte d'Ivoire.

Lire l'article original sur Fratmat.info.

Tagged:
Copyright © 2026 Fratmat.info. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.