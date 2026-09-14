Cote d'Ivoire: FIF - L'Assemblée générale élective s'ouvre sous le signe de la paix à Yamoussoukro

La Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix, à Yamoussoukro, accueille ce samedi 12 septembre 2026 l'Assemblée générale élective de la Fédération ivoirienne de football (FIF). Une rencontre majeure pour le football ivoirien, qui réunit les différents acteurs et représentants de la discipline.

La cérémonie d'ouverture de ces assises se déroule dans la capitale politique ivoirienne, dans une atmosphère placée sous le signe de la paix, de la fraternité et de l'unité.

La présence des acteurs du football national marque l'importance de ce rendez-vous électif, au cours duquel la famille du football ivoirien est appelée à se prononcer sur sa gouvernance pour les prochaines années.

Un appel à préserver l'unité

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Présent à cette Assemblée générale élective, le ministre des Sports, Adjé Silas Metch, s'est réjoui du cadre choisi pour la tenue de ces assises. Pour lui, le déroulement de la rencontre à la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix constitue une occasion de mettre en avant les valeurs de rassemblement.

« Je me réjouis particulièrement que ces assises se déroulent dans une atmosphère de paix, de fraternité et d'union, pour le bonheur de notre football », a-t-il déclaré.

Le ministre des Sports a également appelé à maintenir cet esprit au sein de la famille du football ivoirien, au-delà de l'élection.

Le football ivoirien au coeur des attentes

Au-delà de l'enjeu électoral, ces assises constituent un moment important pour l'avenir du football national. Le ministre souhaite que l'unité retrouvée permette aux acteurs de travailler dans un environnement apaisé au bénéfice des athlètes.

« Que cet esprit d'unité et de rassemblement qui prévaut ce jour règne en maître au sein de notre famille du football », a-t-il souhaité.

Pour le ministre, cette cohésion doit contribuer à créer de meilleures conditions pour les sportifs ivoiriens et permettre aux équipes nationales de poursuivre leur quête de performances sur les scènes africaine et mondiale.

Cette Assemblée générale élective intervient ainsi dans un contexte où les attentes sont nombreuses autour de la gouvernance, du développement et de la compétitivité du football ivoirien.

À Yamoussoukro, le message porté à l'ouverture des travaux est donc clair : au-delà du résultat de l'élection, la préservation de la paix et de l'unité au sein de la famille du football doit rester une priorité.