Afrique: BRICS - Les dirigeants adoptent la Déclaration de New Delhi sur la gouvernance mondiale et le multilatéralisme

Les dirigeants des pays du BRICS ont adopté samedi, lors du 18e sommet du BRICS qui s'est tenu à New Delhi, la capitale de l'Inde, une déclaration commune dans laquelle ils ont réaffirmé leur engagement en faveur d'une gouvernance mondiale inclusive et du renforcement du multilatéralisme, ont appelé à la paix et à la sécurité aux niveaux international et régional, et ont mis l'accent sur une croissance économique mondiale durable et inclusive ainsi que sur le renforcement de la coopération culturelle et des échanges entre les peuples.

La Déclaration de New Delhi réitère l'engagement des dirigeants des BRICS à réformer et à améliorer la gouvernance mondiale en favorisant la création d'un système international et multilatéral plus juste, plus équitable, plus agile, plus efficace, plus représentatif et plus responsable, dans un esprit d'amples consultations, de contribution conjointe et de bénéfices partagés.

Dans la déclaration, les dirigeants réaffirme leur engagement à renforcer le multilatéralisme et la multipolarité ainsi qu'à défendre le droit international, appelant à une participation et à une représentation accrues et plus significatives des marchés émergents et des pays en développement, ainsi que des pays les moins avancés, dans les processus et structures de prise de décision à l'échelle mondiale.

Ils déplorent également les tentatives visant à saper unilatéralement le travail des institutions multilatérales mondiales et à entraver la mise en oeuvre de leurs mandats respectifs, notamment par la retenue délibérée de contributions obligatoires.

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Exprimant en outre leur préoccupation face aux conflits en cours dans de nombreuses régions du monde et à la polarisation et à la fragmentation actuelles de l'ordre international, les dirigeants des BRICS demandent un règlement pacifique des différends internationaux par le dialogue, la consultation et la diplomatie.

Dans le contexte des différends internationaux, ils soulignent l'importance de la diplomatie préventive et de la médiation, avec le consentement des parties concernées, comme outils essentiels pour éviter les crises et prévenir leur escalade, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.

Notant aussi que les défis mondiaux actuels sont interconnectés et entravent la croissance économique tout en accentuant les écarts de développement persistants entre les pays et les régions, les dirigeants des BRICS réaffirment l'importance particulière du développement durable et de la croissance inclusive dans l'agenda des Nations Unies.

La déclaration indique par ailleurs que les dirigeants des BRICS reconnaissent que l'intelligence artificielle offre d'immenses opportunités pour stimuler la croissance économique et le développement durable pour tous.

Réaffirmant l'importance des échanges entre les peuples et des initiatives au sein des BRICS visant à renforcer la compréhension mutuelle, l'amitié et la coopération, ils appellent également à redoubler d'efforts pour respecter la diversité culturelle, valoriser l'héritage, l'innovation et la créativité, ainsi que pour encourager conjointement des échanges de peuple à peuple et une coopération internationale solides.

Les dirigeants des BRICS expriment enfin leur plein soutien à la Chine pour sa présidence des BRICS en 2027 et pour l'organisation du 19e Sommet des BRICS sur son territoire.