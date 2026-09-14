Afrique: Passeport tunisien - Où voyager sans visa en 2026 ? La liste complète des destinations

Le passeport tunisien occupe la 120e place mondiale dans le classement 2026 de PassportReports, avec un Mobility Score de 75, selon les données publiées sur la plateforme. Ce score signifie que les titulaires du passeport tunisien peuvent accéder à 75 destinations sans visa préalable classique, soit sans visa, soit avec un visa délivré à l'arrivée, soit au moyen d'une autorisation électronique de voyage (eTA).

Dans le détail, PassportReports recense 36 destinations accessibles sans visa, 35 destinations avec visa à l'arrivée et 4 destinations nécessitant une autorisation électronique de voyage. À l'inverse, 123 destinations sont classées dans la catégorie des pays nécessitant un visa. Le site estime ainsi à 37,9 % la proportion des destinations accessibles avec le passeport tunisien sans visa ou au moyen de procédures d'entrée simplifiées.

Il convient toutefois de préciser que le classement de PassportReports est un indice comparatif privé et non un classement officiel établi par un État. Il mesure essentiellement la mobilité internationale associée à chaque passeport et ne constitue pas une appréciation de la puissance économique, politique ou diplomatique du pays.

Comment PassportReports établit-il son classement ?

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Le classement repose principalement sur le Mobility Score, calculé à partir du nombre de destinations accessibles sans visa, avec un visa à l'arrivée ou avec une autorisation électronique de voyage. La méthode est donc différente d'un simple décompte des pays où aucun visa n'est demandé.

PassportReports classe d'abord les passeports selon leur Mobility Score. Lorsque plusieurs passeports obtiennent le même score, le nombre de destinations accessibles sans visa constitue le premier critère de départage. Si l'égalité persiste, le nombre de destinations accessibles avec une eTA est ensuite pris en compte, puis le nombre de destinations accessibles avec un visa à l'arrivée. Lorsque tous ces indicateurs sont identiques, les passeports peuvent partager le même rang.

Pour la Tunisie, le score de 75 correspond donc à l'addition de 36 accès sans visa, plus 35 visas à l'arrivée, plus 4 eTA.

Le classement ne signifie pas pour autant que les voyageurs tunisiens peuvent entrer dans ces destinations sans aucune formalité. Les conditions de validité du passeport, la durée maximale du séjour, les justificatifs de voyage, les cartes d'arrivée ou les éventuelles procédures électroniques peuvent varier d'un pays à l'autre. PassportReportssouligne lui-même que les règles d'entrée peuvent changer sans préavis.

36 destinations accessibles sans visa

La catégorie la plus avantageuse recensée par PassportReports comprend 36 destinations où les détenteurs du passeport tunisien peuvent voyager sans visa préalable.

En Afrique, cette liste comprend notamment l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée équatoriale, le Gabon, la Gambie, la Guinée, la Libye, le Mali, la Mauritanie, le Niger, le Rwanda, le Sénégal, l'Afrique du Sud et le Togo.

En Asie, les destinations comprennent notamment Hong Kong, l'Iran, le Japon, la Malaisie, les Philippines et la Türkiye.

Le passeport tunisien ouvre également l'accès sans visa à plusieurs destinations des Amériques et des Caraïbes, parmi lesquelles la Barbade, le Belize, le Brésil, la Dominique, l'Équateur, Haïti et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.

Dans le Pacifique figurent notamment les Fidji, la Micronésie et le Vanuatu.

Selon PassportReports, les titulaires du passeport tunisien peuvent notamment séjourner jusqu'à 90 jours en Algérie, au Bénin, au Brésil, en Côte d'Ivoire, en Équateur, en Gambie, en Haïti, au Mali, en Mauritanie, à Maurice, au Maroc, au Niger, au Sénégal, en Afrique du Sud et en Türkiye. La durée autorisée atteint 180 jours à la Barbade et 120 jours aux Fidji et au Vanuatu.

D'autres destinations appliquent des durées plus courtes : 21 jours à la Dominique, 30 jours en Guinée équatoriale, à Hong Kong, en Micronésie, aux Philippines et au Rwanda, 60 jours au Kenya et 15 jours en Iran. Pour la Malaisie, PassportReportsmentionne un séjour pouvant aller jusqu'à 90 jours, avec l'accomplissement d'une carte d'arrivée.

La liste comprend également le Belize, le Gabon, la Guinée, la Libye, les Territoires palestiniens et la Syrie, pour lesquels la fiche de PassportReports consultée ne précise pas de durée de séjour dans cette catégorie.

35 destinations avec visa à l'arrivée

Le passeport tunisien permet par ailleurs d'accéder à 35 destinations avec un visa à l'arrivée. Cette catégorie est différente du "sans visa" : le voyageur n'a pas nécessairement besoin d'obtenir son visa auprès d'une ambassade avant le départ, mais il doit effectuer la procédure à l'arrivée dans le pays concerné.

La liste comprend l'Arménie, la Bolivie, le Burundi, le Cambodge, les Comores, la République démocratique du Congo, Cuba, Djibouti, l'Éthiopie, la Guinée-Bissau, l'Indonésie, la Jordanie, le Laos, le Liban, Macao, Madagascar, les Maldives, le Mozambique, la Namibie, le Népal, le Nigeria, les Palaos, les Samoa, la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan du Sud, le Suriname, le Tadjikistan, la Tanzanie, la Thaïlande, le Timor-Leste, les Tuvalu, l'Ouganda, l'Ouzbékistan et le Vietnam.

Les durées indiquées par PassportReports vont notamment de 7 jours pour la République démocratique du Congo à 150 jours pour le Népal.

Plusieurs de ces destinations proposent également une procédure eVisa, en plus du visa à l'arrivée. C'est notamment le cas de l'Arménie, de la Bolivie, du Burundi, du Cambodge, de la RDC, de Cuba, de Djibouti, de l'Éthiopie, de l'Indonésie, du Laos, de Madagascar, du Mozambique, de la Namibie, du Népal, du Nigeria, de la Sierra Leone, du Soudan du Sud, du Suriname, du Tadjikistan, de la Tanzanie, de la Thaïlande, de l'Ouganda, de l'Ouzbékistan et du Vietnam.

Les données détaillées indiquent notamment : Arménie (120 jours) ; Burundi (30 jours) ; Cambodge (30 jours) ; Comores (45 jours) ; RDC (7 jours) ; Cuba (90 jours) ; Djibouti (90 jours) ; Éthiopie (90 jours) ; Guinée-Bissau (90 jours) ; Indonésie (30 jours) ; Jordanie (30 jours) ; Laos (30 jours) ; Liban (30 jours) ; Macao (30 jours) ; Madagascar (90 jours) ; Maldives (30 jours) ; Mozambique (30 jours) ; Namibie (90 jours) ; Népal (150 jours) ; Nigeria (90 jours) ; Palaos (30 jours) ; Samoa (90 jours) ; Sierra Leone (30 jours) ; Somalie (30 jours) ; Soudan du Sud (90 jours) ; Suriname (90 jours) ; Tadjikistan (45 jours) ; Thaïlande (15 jours) ; Timor-Leste (30 jours) ; Tuvalu (30 jours) ; Ouzbékistan (30 jours) ; Vietnam (90 jours).

Pour la Tanzanie et l'Ouganda, la fiche consultée indique la possibilité d'un visa à l'arrivée et d'un eVisa, sans préciser de durée dans cette catégorie.

Quatre destinations accessibles avec une eTA

À ces 71 destinations s'ajoutent quatre pays classés dans la catégorie eTA, soit des destinations où une autorisation électronique de voyage est requise. Il s'agit du Ghana, des Seychelles, de la Corée du Sud et du Sri Lanka.

PassportReports indique une durée de 30 jours pour le Ghana, 90 jours pour les Seychelles, 30 jours pour la Corée du Sud et 30 jours pour le Sri Lanka. Pour les Seychelles, la plateforme mentionne spécifiquement une "Tourist Registration".

L'eTA ne doit donc pas être assimilée au « sans visa » au sens strict : elle implique une démarche électronique préalable, même si elle est généralement plus simple qu'une demande de visa classique.

Un score de mobilité de 75, mais 123 destinations encore soumises au visa

Le classement met ainsi en évidence une situation contrastée pour le passeport tunisien. Avec 75 destinations accessibles sans visa, avec visa à l'arrivée ou via eTA, la Tunisie se situe au 120e rang mondial dans l'indice 2026 de PassportReports.

L'évolution historique publiée par la plateforme montre par ailleurs que le Mobility Score tunisien était de 63 en 2020, avant d'atteindre 69 en 2021, 80 en 2022, 79 en 2023, 80 en 2024, puis 77 en 2025. Il s'établit à 75 en 2026, tandis que le rang mondial passe à 120.

La Tunisie reste donc confrontée à un accès soumis au visa pour une partie importante du monde : 123 destinations figurent dans cette catégorie selon PassportReports.

Ces chiffres permettent surtout de mesurer la mobilité internationale offerte par le passeport tunisien à un moment donné. Ils ne dispensent pas les voyageurs de vérifier, avant tout déplacement, les conditions d'entrée fixées par les autorités du pays de destination.