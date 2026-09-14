Tunisie: ENSIT - 13 étudiants sélectionnés pour un programme international en Chine

Treize étudiants de l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis (ENSIT) ont été sélectionnés pour participer à un programme international d'une année en Chine, dans le cadre d'une coopération entre l'ENSIT et Changzhou Vocational Institute of Mechatronic Technology (CZIMT).

Première du genre, cette opportunité combine une formation académique de haut niveau et des projets industriels, avec des stages au sein de l'un des plus grands groupes mondiaux spécialisés dans les véhicules électriques et les nouvelles technologies, selon l'ENSIT.

Durant leur séjour, les étudiants bénéficieront d'une formation spécialisée dans plusieurs domaines technologiques de pointe, notamment l'intelligence artificielle, l'apprentissage automatique (Machine Learning), la vision par ordinateur (Computer Vision), le Big Data industriel, le développement Python et les applications de l'intelligence artificielle générative (AIGC), ainsi que d'un apprentissage de la langue et de la culture chinoises.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre d'un partenariat plus large entre l'École nationale supérieure d'ingénieurs de Tunis et CZIMT.

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Ce partenariat porte notamment sur la mobilité des étudiants et des enseignants, la réalisation de projets de recherche scientifique conjoints, le développement des laboratoires et des technologies modernes, ainsi que la supervision conjointe des projets.

Il prévoit également d'examiner la possibilité de mettre en place des programmes de formation en double diplôme et de délivrer des certifications internationales, outre le transfert d'expertise et de technologies entre la Tunisie et la Chine.