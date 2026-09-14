Tunisie: Succès d'une première reconstruction cranio-faciale à l'hôpital Habib Bougatfa de Bizerte

Une équipe médicale pluridisciplinaire des hôpitaux Habib Bougatfa de Bizerte et de Menzel Bourguiba a réussi une intervention chirurgicale inédite consistant à reconstruire la fosse crânienne antérieure et à restaurer des os du visage d'un patient grièvement blessé dans un accident de la route.

L'opération a duré plus de six heures. Le bloc opératoire a réuni une neurochirurgienne et une anesthésiste-réanimatrice de l'hôpital Habib Bougatfa, aux côtés du chef du service de chirurgie maxillo-faciale de l'hôpital régional de Menzel Bourguiba.

Des techniques chirurgicales de pointe et des protocoles stricts de surveillance avant, pendant et après l'opération, ont encadré chaque étape de l'intervention.

Le patient est actuellement sous suivi médical rapproché. Premiers signaux encourageants : les constantes vitales se stabilisent, l'état général progresse.

Quant au plan de traitement et de rééducation, il est en cours d'application avec pour objectif le rétablissement des fonctions neurologiques et morphologiques.