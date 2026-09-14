Tunisie: Application 'Khadamet' - 50.000 utilisateurs en dix jours

L'application nationale des services administratifs numériques "Khadamet" a enregistré 50.000 utilisateurs au cours des dix premiers jours suivant son lancement, a indiqué Ahmed Megdich, directeur de la promotion des logiciels et des systèmes d'information au sein de la Direction Générale des Technologies de l'Information (DGTI).

Intervenant sur les fonctionnalités et les premiers résultats de cette application, Ahmed Megdich a assuré que "Khadamet" est sécurisée et conçue de manière à garantir la protection des données personnelles de ses utilisateurs.

Il a également souligné l'engouement suscité par la nouvelle plateforme, précisant qu'un nombre important de citoyens ont déjà eu recours aux différents services proposés, notamment dans les domaines de la sécurité sociale, de l'état civil, de l'éducation et de l'enseignement, du paiement des factures et des services liés à la circulation routière.

Lancée récemment par le ministère des Technologies de la communication, la première version de l'application nationale "Khadamet" permet aux citoyens d'accéder de manière unifiée et sécurisée, 24 heures sur 24, à un ensemble de services administratifs électroniques, en utilisant leur identité numérique.

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Un accès centralisé aux données administratives

L'application permet notamment aux utilisateurs d'accéder aux données relatives à plusieurs documents administratifs et de consulter les informations personnelles associées à leur identité numérique.

Il s'agit notamment du numéro de téléphone, de l'adresse électronique utilisée pour les correspondances ainsi que de l'adresse de résidence. Ces informations peuvent également être mises à jour directement et facilement à travers l'application.

"Khadamet" vise ainsi à centraliser progressivement différents services administratifs numériques afin de faciliter les démarches des citoyens et de réduire leur besoin de se déplacer auprès des administrations concernées.

Des services fiscaux et routiers accessibles en ligne

Parmi les fonctionnalités proposées figurent également plusieurs services à caractère fiscal, dont l'achat du timbre de voyage et le paiement en ligne de la taxe de circulation.

L'application permet en outre aux utilisateurs de consulter leurs infractions routières, de prendre rendez-vous pour le contrôle technique et de suivre la durée de validité du contrat d'assurance de leur véhicule.

Elle permet également de vérifier la validité du permis de conduire, offrant ainsi aux citoyens un accès centralisé à plusieurs informations et démarches liées aux services de transport et de circulation.

Lors de son passage, le 3 septembre 2026 sur les ondes de la Radio nationale, Ahmed Megdich avait présenté l'application comme une plateforme appelée à regrouper un ensemble de services numériques destinés aux citoyens.

Le lancement de "Khadamet" s'inscrit ainsi dans le processus de digitalisation des services publics en Tunisie, avec pour objectif de simplifier l'accès aux prestations administratives, tout en renforçant la sécurité des échanges et la protection des données personnelles.