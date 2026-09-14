Tunisie: La municipalité de Tunis intensifie la lutte contre les dépôts sauvages de déchets de construction

13 Septembre 2026
La Presse (Tunis)

La municipalité de Tunis poursuit sa campagne de lutte contre les dépôts sauvages de déchets de construction et de terre dans des zones non autorisées, en coordination avec les agents de la police municipale et ceux chargés de l'hygiène, a indiqué la municipalité sur sa page Facebook.

Une opération de contrôle menée dans la circonscription municipale d'Ezzouhour a notamment permis de saisir un tracteur et de dresser une contravention administrative à l'encontre du contrevenant. Une camionnette avait également été saisie récemment alors qu'elle déversait des déchets de construction aux abords de la sebkha de Sijoumi.

Ces interventions visent à renforcer les contrôles sur le terrain et à lutter contre les pratiques susceptibles de porter atteinte à l'environnement et au paysage urbain.

Par ailleurs, les services municipaux ont intensifié, avant les pluies enregistrées depuis jeudi à Tunis, les opérations de curage et de nettoyage des avaloirs et des conduites d'évacuation des eaux pluviales, afin d'assurer leur bon fonctionnement.

Ces opérations ont concerné plusieurs circonscriptions, notamment Bab Souika, Bab Bhar, la Médina, El Menzah, El Hrairia, Sijoumi, El Kabaria, Sidi El Béchir, Ezzouhour et El Omrane supérieur, ainsi que plusieurs rues et avenues de la capitale.

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